Entrega González Achem Presea a Ciudadanos Distinguidos

Lerdo, Durango a 20 de Noviembre de 2018.- En el marco del 124 aniversario de ciudad lerdo, la alcaldesa María Luisa González Achem e integrantes del cabildo, hicieron entrega de las preseas a las ciudadanas y ciudadanos distinguidos, evento realizado en el salón azul del palacio municipal, donde mujeres y hombres que han dado brillo al municipio, fueron reconocidos por la autoridad.
Fue el cuerpo colegiado de la comisión de educación y cultura, los encargados de seleccionar las propuestas enviadas por la ciudadanía para elegir a los personajes congratulados en este 124 aniversario de la ciudad, quienes resaltan por su contribución en los ámbitos cultural, artístico, deportivo, académico y labor social.
Los galardonados fueron: Cultural. c. Josué Arody García García; Artística, c. Arturo Morán Félix; Deportiva, Mauricio Barragán Medrano; Labor Social, Margarita Gámez Navarrete; Académico, Dr. Juan Rafael Carrillo Ávila.
La alcaldesa María Luisa González Achem, agradeció a los ganadores por su labor, tenacidad y compromiso por el municipio, quienes de manera desinteresada contribuyen a poner en alto el nombre del municipio.
C. MARGARITA GAMEZ NAVARRETE
CATEGORÍA: LABOR SOCIAL
DAMA VOLUNTARIA SOCIAL
EDAD: 72 AÑOS
* ES LA 4 DE 7 HERMANOS SU MAMA TUVO GEMELOS Y DESDE PEQUEÑA SUPO LO QUE ES AYUDAR A LOS DEMAS.
* ES ALTRUISTA AL 100%
* DAMA VOLUNTARIA DE LA CRUZ ROJA EN LA REGIÓN: INTEGRANDOSE EN EL AÑO DE 1968.
* EN 1999 ESTUVO COMO FUNDADORA EN FEF(FAMILIA EDUCADORA EN LA FE) EN GOMEZ PALACIO, DANDO CATEQUESIS A NIÑOS Y JÓVENES EN LA DÉCADA DE LOS 80’.
* EN EL MISMO AÑO FUE PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL CLUB ISABELA CATÓLICA INSTITUCIÓN QUE SE ENCARGA DE HACER RECAUDACIÓN PARA OTORGAR A ASOCIACIÓNES EN SITUACIÓNES DIFICIL
.RECONOCIMIENTOS:
* DIPLOMADO: EN DESARROLLO HUMANO POR LA IBERO Y POR MÁS DE 20 AÑOS FUE MIEMBRO DE TALLER (JULIA SOSA).
* DIPLOMADO DE LA MUJER CONTEMPORÁNEA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
* RECONOCIMIENTO EN EL 2017 DE DAMA DAMIANTE POR SU ESTANCIA EN CRUZ ROJA MEXICANA A NIVEL REGIONAL.
* ACTUALMENTE FUNGE COMO PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA CRUZ ROJA LERDO, DGO. APOYANDO A DISTINTAS CAUSAS.
* SU LEMA ES “SIEMPRE ESPERANZADA QUE SALDREMOS ADELANTE”
C. ARTURO MORÁN FELIX
CATEGORÍA: ARTÍSTICA
FOTOGRAFO DE IMAGEN PÚBLICA, POLÍTICA, SOCIAL, ARTÍSTICA, Y EMPRESARIAL
EDAD: AÑOS
EN 1993 INICIA SU CARRERA COMO FOTOGRAFO PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE LERDO, DGO. EN EL NEGOCIO DE SUS PADRES Y 6 MESES MAS ADELANTE HACIENDOSE CARGO DE SU PROPIO ESTUDIO ESPECIALIZANDOSE EN FOTROGRAFÍA SOCIAL, MODA Y PUBLICIDAD TRABAJANDO PARA AGENCIAS DE PUBLICIDAD, REVISTAS LOCALES Y NACIONALES ASI MISMO EMPEZAR PROYECTOS PERSONALES DE EXPOSICIÓN.
> TRABAJO COMO FOTOGRAFO EN VARIOS AÑOS PARA DIFERENTES AYUNTAMIENTOS ASI COMO PARA EVENTOS ESPECIALES COMO SON FESTIVALES, INFORMES DE GOBIERNO Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DENTRO DE LOS MISMOS.
> ACTUALMENTE RADICA EN LA CD. DE ARANDAS JALISCO TRABAJANDO DE MANERA PERSONAL EN FOTOGRAFIA SOCIAL Y DE MODA PROFESIONAL COMO UNO DE LOS MEJORES FOTOGRAFOS DE LA RFEGIÓN DE LOS ALTOS DE JALISCO Y TRABAJANDO PARA DIFERENTES MUNICIPIOS Y EMPRESAS DE LA REGIÓN ALTEÑA
> PARTE DE SU VIDA DE FOTOGRAFO ES REALIZAR PROYECTOS PERSONALES Y HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR 4 EXPOSICIÓNES PERSONALES COMO SON:
> 999 DIVINA MALDAD (TORREON COAHUILA SEPTIEMBRE 2009)
> BUENAS (ARANDAS JALISCO MAYO 2017)
> TRADICIÓN ES ARANDAS (SEPTIEMBRE 2018)
> CATRINAS (CD. LERDO, DGO. 2018)
C. JOSUE ARODY GARCÍA
CATEGORÍA: CULTURAL
LIC. EN MUSICA CON ESPECIALIDAD EN GUITARRA
EDAD: 30 AÑOS
INICIO SU CARRERA DE LICENCIATURA EN MUSICA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA BAJO LA DIRECCIÓN DEL MAESTRO MARTIN MADRIGAL GUZMAN. EN EL 2006-2013
DIPLOMADOS:
* 2013-2016.-DIPLOMA ACADÉMICO DI SECONDO LIVELLO IN CHITARRA (MAESTRÍA INSTITUTO SUPERIORES DI STUDI MUSICAL “LUIGI BOCCHERINI” BAJO LA TUTELA DEL MTRO. GIAMPAOLO BANDINI (LUCCA, ITALIA).
* 2016-2017.- MASTER ANNUALE DI SECONDO LIVELLO IN “ALTO PERFEZIONAMIENTO IN INTERPRETAZIONE MUSICALE PER CHITARRA” POST MAESTRÍA) CONSERVATORIO “ARRIGO BOITO” DI PARMA BAJO LA TUTELA DE LOS MAESTROS LORENZO MICHELI, OSCAR GIGHLIA, PAVEL STEIDL, ZORAN DUKIC, MAURIZIO GRANDINETTI, MASSIMO FELICI Y GIAMPAOLO BANDINI, (PARMA ITALIA)
ACTUALMENTE CATEDRÁTICO DE TIEMPO COMPLETO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA (SALTILLO COAHUILA.
2015-2018 DOCENTE DE GUITARRA DE LA CLASE PREACADEMICO, A NIVEL SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR DI STUDI MUSICALI “L BOCCHERINI”,(LICCA,ITALIA).
2016-2018 DOCENTE DE GUITARRA DE CLASES PARTICULARES EN LA ACADEMIA “TIEMPO DI MUSICA- ASSOCIAZIONE CULTURALE” (LUCCA, ITALIA).
EN ESTE AÑO OBTIENE EL PRIMER LUGAR EN EL INTERNACIONAL GUITAR COMPETITIÓN “NICOLE PAGANINI DEL 22 AL 27 DE MAYO (PARMA ITALIA) ASI COMO PRIMER LUGAR EN EL 46° CONCURSO INTERNACIONAL DI CHITARRA “FERNANDO SOR” 25 MAYO (ROMA, ITALIA).
C. MAURICIO BARRAGAN MEDRANO
CATEGORÍA: DEPORTIVA
CICLISTA- ATLETISMO
SE INICIÓ EN EL AMBITO DEPORTIVO DESDE TEMPRANA EDAD, CUANDO ESTABA EN LA ESCUELA CURSANDO LA PRIMARIA, DESTACANDO EN LAS RAMAS DE ATLETISMO, BASKE-TBOL Y BEIS BOL Y AL CUMPLIR LOS 16 AÑOS SE INICIO EN EL DEPORTE DE SUS AMORES QUE ES EL CICLISMO, EMPEZANDO A COSECHAR TRIUNFOS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL, COMO FUERON 2 TRIUNFOS EN COMPETENCIA RUTA DE JUAREZ, PARTICIPO EN OCHO CAMPEONATOS NACIONALES, QUEDANDO EN LOS PRIMEROS LUGARES.
* PARTICIPO EN 8 CAMPEONATOS NACIONALES OBTENIENDO LOS PRIMEROS LUGARES,
* PARTICIPO EN LA COMPETENCIA RUTA DE JUAREZ Y AHÍ SE TRAJO PARA LERDO LOS DOS PRIMEROS LUGARES.
> PARTICIPO CON ÉXITO EN LA VUELTA DE DURANGO OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR
> PARTICIPO EN LA VUELTA A LA LAGUNA NUMERO XXIX QUEDANDO EN 10 OCASIÓNES EN LOS PRIMEROS LUGARES.
EJEMPLO DE TENACIDAD, HONRADEZ YTRABAJO PARA LOS JOVENES DEL DEPORTE COMO PARA SUS HIJOS YA QUE TAMBIEN SE HAN DESTACADO A NIVEL NACIONAL. EN EL CICLISMO.
LIC. JUAN RAFAEL CARRILLO ÁVILA
CATEGORIA: ACADÉMICO
DR. EN DERECHO
EDAD: 46
1990-1995 INICIO SU CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO EN LA FACULTAD AUTONOMA DE COAHUILA UNIDAD TORREÓN. SE HA DESTACADO EN EL AMBITO DE DERECHO COMO PRIVADO Y PÚBLICO AL GRADO DE SER JUEZ PENAL EN EL ESTADO DE DURANGO Y SECRETARÍO DE LAS SALAS REGIONALES, EN LO ACADEMICO HA SIDO MAESTRO EN DIVERSAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN YA QUE PARA EL ES IMPORTANTE LA FORMACIÓN DE JOVENES PROFESIONISTAS,ASI MISMO, HA SIDO EXPOSITOR DE DIFERENTES TALLERES DE DERECHO Y PONENTE DE VARIAS CONFERENCIAS EN FOROS REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
DIPLOMADO
* 2008-2010 MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL POR EL INSTITUTO DE POSGRADO EN HUMANIDADES, TORREON COAHUILA.
* 2010-2012 DOCTORADO EN DERECHO CON ACENTUACIÓN EN DERECHO PENAL POR EL INSTITUTO DE POSGRADO EN HUMANIDADES DE TORREON COAHUILA.
RECONOCIMIENTOS
* POR SU DISTINGUIDA LABOR DURANTE SUS PRIMEROS DIEZ AÑOS COMO MIEMBRO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTUDIOS SUPERIORES DE INSTITUTO “18 DE MARZO”
* POR SU COMPROMISO E IDENTIDAD JUDICIAL EN EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE JUSTICIA CONATRIB-2013 LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2013 EN VICTORIA DURANGO.