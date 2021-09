Enrique Iglesias revela la razón por la que rechazó la ayuda de su papá

(AGENCIAS) 24 de septiembre de 2021.- Enrique Iglesias suele ser muy celoso con su vida personal y sólo se conocen muy pocos detalles de su convivencia familiar y la relación sentimental que mantiene con la ex tenista Anna Kournikova, desde hace dos décadas.

Además, es bien conocido que el cantante español ha preferido mantener su intimidad alejada de los medios de comunicación, en especial, todo lo que tiene que ver con su famoso papá, el artista Julio Iglesias.

Durante la promoción de su nuevo disco, Final (Vol.1), el cual se especula podría ser el último en la carrera del cantante; Enrique decidió hablar públicamente acerca de lo que hasta ahora prefería mantener alejado del ojo público: la razón por la que rechazó la ayuda de Julio Iglesias en sus comienzos en el mundo del espectáculo.

«Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso», declaró. «Por alguna razón, sentía en lo profundo de mi ser que si la compartía, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, simplemente no sucedería», confesó el cantante en una entrevista en el programa At Home With en Apple Music.

Sin embargo, es algo de lo que no se arrepiente, ya que el cantante considera que tomó la decisión correcta porque su carrera fue en ascenso desde que firmó su primer contrato, a los 17 años.

Además, profesionalmente hablando, ha obtenido buenos resultados y ha sido así porque ha sabido seguir su instinto y, aunque se muestra abierto a escuchar otras opiniones, «trato de bloquearla y concentrarme en la canción, en cómo me hizo sentir ese tema cuando lo escribí por primera vez, siempre concentrándome en ese primer instinto», dijo el intérprete de Bailamos.

Para Enrique, el éxito se define «por cómo te sientes y por asegurarte de que haya personas positivas a tu alrededor. Especialmente cuando tienes una familia y quieres despertarte todos los días y asegurarte de que estás sonriendo. Si estás deprimido y te estás menospreciando y tu confianza está baja, eso te afectará a ti y a todos los que te rodean».

Sobre su personalidad, el cantante de Nunca te olvidaré aseguró que es un hombre supersticioso y que esa situación le generó mucho estrés, aunque no se arrepiente ya que confiesa que «definitivamente fue ese miedo el que me mantuvo alerta cuando se trataba de mi carrera y mi música, también me mantuvo independiente».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet