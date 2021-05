Enrique Guzmán teme por su seguridad tras acusaciones de Frida Sofía

Ciudad de México a 20 de Mayo de 2021.- Enrique Guzmán ha dedicado las últimas semanas a responder a las acusaciones de Frida Sofía de abuso en su infancia, el famoso insiste en que quiere recuperar su dignidad, por ello es que ha acudido al programa ‘Ventaneando’ a dar su supuesta versión de los hechos, pero más allá de ello, ha expuesto muchas situaciones en las que trata de desgastar la credibilidad de su nieta, en sus más recientes declaraciones ha revelado que teme por su integridad pues cree que el padre de la joven, Pablo Moctezuma, podría agredirlo.

El cantante aseguró que tiene protección y dejó ver que sus guardias van bien armados, pero a pesar de ello, vive con miedo de un ataque a su persona o a su residencia, por ello ha decidió proteger el lugar igualmente con personal de seguridad, pero ha contado no sentirse tranquilo pues considera a Moctezuma capaz de atacarlo.

“Hay peligro, no sé… Pablo es Pablo, y es capaz de que, creyéndole a la niña, de agredirme lógicamente, o no, pero mientras tanto la casa está excesivamente vigilada, tengo gente que me cuida, y no salgo a la calle si no voy con gente armada, desgraciadamente. Y tendré que defenderme, y defender mi casa y defender mi honor a como dé lugar y si es necesario pues lo haré”, fueron sus palabras.

Aprovecho para hablar de otros temas como su relación con la joven en caso de que llegue a retractarse, asegurando que aunque eso pase, ella ya “terminó de vivir” tanto para él como para su madre pues no pueden ‘perdonarla’.

¿Quién se quedará con la herencia de Alejandra Guzmán?

Por otro lado también detalló que su hija ha sacado definitivamente de su testamento a la joven y aseguró no saber exactamente quién se ha convertido en el heredero de la rockera, pero según le contó su hijo, el beneficiario podría ser el pequeño Apolo, el hijo de Luis Enrique y el sobrino favorito de la cantante.

Frida Sofía aún no responde a estas últimas declaraciones de Guzmán, la joven también fue acusada por su abuelo de haber recibido dinero por sus declaraciones, esto de parte de Gustavo Adolfo Infante, presentador de ‘De primera mano’ que ha apoyado a la joven dándole un espacio en su programa para hablar del tema.

