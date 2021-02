Enrique Guzmán recibe vacuna contra el Covid-19 y cuenta su experiencia

17 de Febrero de 2021.- El cantante Enrique Guzmán informó a través de su cuenta de Twitter que recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 durante el primer día de la etapa de vacunación a los adultos mayores.

«Recibí mi primera dosis de la vacuna Astra Zeneca a las 2:30 de la tarde… No hay ninguna reacción. Los mantendré informados», comentó el intérprete, de 78 años, en su cuenta de Twitter.

La cuenta de Twitter del Instituto Mexicano del Seguro Social compartió dos videos del intérprete de Dame felicidad, en el primero hace su registro para vacunarse en la Unidad de Medicina Familiar Número 22 y posteriormente recibe la dosis.

Tras recibir esta primera dosis, Enrique Guzmán declaró en el programa de radio ‘La Taquilla’ que, aunque desconoce los efectos secundarios, la población debe ponérsela para evitar la propagación del virus.

“Debo decirles que no sé cuál es el resultado que esta vacuna me deje. Lo que hay que evitar es que haya esta pandemia que existe en este momento. Si no pasa nada, tendremos que seguir sufriendo todos, pero si esto nos ayuda para vencer este bicho, estamos en la mejor disposición de hacerlo”.

“Si ustedes no lo hacen, entonces esta pandemia no acabará nunca. Los médicos son los que me defienden de lo que está pasando, los que me ayuden a protegerse, son los primeros a los que hay que admirar con toda el alma, gracias, Vacunense por Dios”, puntualizó.

En otro video que compartió horas más tarde el IMSS, el papá de Alejandra Guzmán invita a la población a vacunarse para que ya se termine la pandemia por coronavirus.

«Es el día más feliz de mi vida. Mañana (el lunes), a las 9 am, me presento en el Seguro Social a que me vacunen para la Covid y mi mujer pasado mañana», anunció el también actor el domingo pasado.

