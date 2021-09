Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía, ahora en Estados Unidos

(AGENCIAS) 27 de septiembre de 2021.- Frida Sofía podría enfermar con una nueva demanda de parte de su abuelo Enrique Guzmán. El cantante confirmó que ahora demandará a su nieta en Estados Unidos, país donde desde hace varios años radica la cantante y empresaria.

En una nueva entrevista, el artista de 78 años de edad le concedió al programa de espectáculos Ventaneando, adelantó que tiene el visto bueno de su hija Alejandra Guzmán para demandar a su nieta.

«(Tengo luz verde) para proceder contra la niña» , dijo el intérprete, «porque es muy difícil, como están las cosas, que cualquier señora o mujer (sale y ) ahora todo el mundo dice ‘ah, a mí también, yo también fui, a mi también me hicieron’ y se agarran de un montón de cosas que a la mejor son ciertas para algunas personas. En mi caso, no es cierto», declaró.

«Y como (Frida Sofía) no tiene cómo comprobarlo, entonces hay que proceder contra ella en Estados Unidos. Ya puedo, con el permiso de Alejandra, ya puedo proceder contra ella. El problema es que a ella se le va a voltear el asunto porque lo voy a hacer en Estados Unidos», agregó.

Hasta el momento, no especificó cuáles son los cargos por los que buscaría que fuera declarada culpable.

Enrique Guzmán reconoció que, por ser su nieta, no quiere hacer la denuncia en contra de Frida, pero se ve orillado a hacerlo ante lo que considera señalamientos «equivocados» por parte de ella. La hija de Alejandra Guzmán lo demandó en México en junio pasado por abuso sexual, corrupción de menores y violencia familiar. En los últimos dos delitos también incluyó a su madre.

«Desgraciadamente sigue siendo mi nieta. (Que lo sea) me detiene mucho y a su mamá también», señaló. «Todas las declaraciones que ha hecho son equivocadas, son mentiras. Parece que le compró una exclusiva (Gustavo Adolfo Infante) y a ella se le hizo fácil decir que este era el asunto para defenderse».

Enrique Guzmán hizo referencia a las primeras declaraciones que su nieta hizo en su contra en abril pasado en el programa De primera mano en donde dijo que él la “manoseó» y le hizo «cosas feas» cuando tenía 5 años. Fue a partir de estos dichos que se desató este nuevo escándalo que ahora está en tribunales mexicanos y, según el cantante, próximamente en cortes estadounidenses.

Al roquero se le preguntó si podría perdonar a la joven: «Sí, yo sí (la puedo perdonar). No sé cómo, de eso estamos adelantando mucho. Por lo menos para mí, a mí me ha lastimado mucho la situación, me ofende, estoy ofendido. Pero me han ofendido mucho muchas veces».

