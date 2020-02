«Engañé al público»: Michelle Renaud, arrepentida de sus implantes

(AGENCIAS)

31 de Enero de 2020.- Esta semana Michelle Renaud sorprendió a su público al revelar que recurrió a una cirugía para quitarse los implantes de seno con los que vivía desde hace nueve años. En exclusiva, la actriz nos dio detalles del proceso que empezó desde el momento en el que se los puso, pues, aunque había aumentado la talla de su busto, ella seguía sintiéndose insegura.

Todo inició, nos cuenta, hace nueve años, cuando por imitación decidió operarse.

«Me los puse por inseguridades, por falta de autoestima, también porque mi mamá tenía implantes. Entonces cuando creces, piensas, yo también me voy a poner».

«Entré a Televisa, tuve un par de años normal, pero me ganó un poco la presión porque todos los días convivía con mujeres hermosas, con un cuerpo hermoso y creí que operarme era la opción”.

Sin embargo, reconoce Michelle Renaud, los problemas de autoestima no se fueron con su nueva imagen. Aunado a ello, empezó a tener dolores extraños en el pecho que la llevaron con un cirujano, quien le hizo una revelación: se le había reventado uno de los implantes (cosa que ella no había notado).

Entonces se sometió a otra operación para “arreglar” el problema, aunque las cosas no salieron como ella esperaba.

“Para ese entonces estaba yo terminando Hijas de la luna y un día tuve un acné súper severo en la cara, tenía colitis, gastritis y muchas cosas, mi cuerpo me decía que algo no estaba bien. Busqué de todo y nada me funcionaba”.

El cirujano no hizo bien su trabajo, pues, además de que no se sentía a gusto con su imagen, tiempo después descubrió que le había dejado silicón dentro del cuerpo, lo que le causaba varios malestares.

“Entonces un día le dije a Danilo (su pareja): ‘Oye, me duele’. Él me dijo que me los quitara porque no los necesitaba. En un viaje soñé que tenía veneno en el pecho”.

Gracias a ese sueño y a un video que posteó una de sus amigas que hablaba de que se había quitado los implantes por la enfermedad del implante mamario, entendió que éstos le estaban haciendo daño.

“Me di cuenta de que es una enfermedad real, que existe y que muchos doctores niegan».

Yo no sabía si tenía la enfermedad o no; simplemente dije: ‘No me voy a arriesgar. Tengo un hijo, no tengo por qué tener implantes, me tengo que respetar como soy. Y decidí quitármelos.

A los cuatro días de la explantación, sus síntomas desaparecieron: “Me he sentido mucho mejor y ahí vi la necesidad de compartir este mensaje porque la enfermedad (del implante mamario) sí existe y todas corremos un riesgo. Y creo que antes de hablar de la enfermedad, tenemos que hablar de lo que nos provoca esta enfermedad, que es la falta de autoestima que te hace querer cambiar tu cuerpo”.

Reconociendo el error

Una de las cosas que más han pesado a Michelle Renaud en todo este proceso es haberse presentado ante su público de una manera “falsa”.

“Me presenté ante mis seguidores, que son muchas niñas que dicen ‘Quiero tener el cuerpo de Michelle Renaud’, y nunca les dije que estaba operada… Las estaba engañando porque nunca les dije que no eran naturales».

Ahora que me quité los implantes, me siento tan bien (estando) plana, me siento mucho más a gusto conmigo misma

Su ángel guardián

El proceso para encontrar al cirujano adecuado fue complicado, pues no muchos hacen explantaciones, es decir, no quitan implantes, sino que los colocan.

Afortunadamente, en todo el proceso contó con el apoyo incondicional de su pareja, el actor ecuatoriano Danilo Carrera.

“Danilo fue de: ‘Si te duele, ¿por qué lo tienes que tener? Él es súper natural en todo y siempre me ha dicho que no hay mujer más bella que la que es ella misma’. En todo el proceso me di cuenta de la importancia de que tu pareja te apoye, te contenga. Fue mi superhéroe, me dio mucha seguridad saber que me iba a aún así me iba a aceptar y a querer».

“No sabes lo que vas a ver cuando te quiten las vendas, y él fue el que me ayudó en ese proceso de verlas por primera vez a curarme las heridas, siempre me dijo ‘Estás hermosa, estoy orgulloso de ti’. Ahora que revelé todo, me han escrito muchas mujeres y me da mucha impotencia ver que hay muchos hombres que creen que las mujeres deben de tener boobies“.

“Ahora cuando te ves al espejo, ¿qué ves?, le preguntamos a Michelle Renaud, quien contestó sin titubear: “Hermosa, me dio una dosis de autoestima y seguridad porque ya fui a grabar y me encontré a mi productor, Miguel Ángel Fox. Me preguntó por qué no había ido a grabar. ‘¿Qué te hiciste?, ¿qué te pasó?’. Y todos así de ‘¿Cómo? Vela’ Y cuando le dije se sorprendió porque no se había dado cuenta, entendí que no se trata de los implantes sino de lo que proyectas, la seguridad”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...