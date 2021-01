Encabezan Gobernadores de Coahuila y Durango Reunión de Mando Especial de la Laguna

· Los retos para el 2021 son fortalecer los elementos de la Fuerza Metropolitana y la Unidad Antisecuestros: MARS· ‘Como autoridades, la obligación que tenemos es mantener el orden y la seguridad para que la sociedad pueda conservar sus Derechos Humanos. Sobra decirlo, en La Laguna, la disposición es para trabajar en equipo’: JRAT.Gómez Palacio, Durango; 15 de Enero de 2021.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, encabezaron la Reunión de Mando Especial de La Laguna.En su mensaje, el gobernador coahuilense agradeció a su homólogo por recibirlos en la entidad que encabeza.Al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y al Mando Especial de La Laguna (MEL), por la coordinación que siempre han tenido, así como a los Presidentes Municipales de esta área.Este esfuerzo que han hecho ha fortalecido la institución del MEL, que desean preservar en La Comarca Lagunera.Por lo que propuso otorgar recurso en conjunto Al MEL para mejorar los dormitorios u otras áreas, analizar y revisar los delitos que están teniendo un alza para dar la atención debida y mejorar la radio comunicación y video inteligencia este 2021.Ante el proceso electoral que se avecina, advirtió que deben garantizar que los ciudadanos de esta tierra puedan ejercer su voto libremente y de forma segura.Hubo una disminución del 21 por ciento en homicidios en La Laguna, lo que destacó.“Considero importante que ratifiquemos el compromiso por fortalecer el MEL y los resultados que emanan del mismo. Los canales y conductos adecuados entre los gobiernos de Coahuila y Durango.“Viene un año complicado en materia de recursos, los municipios no lo tendrán para la materia de seguridad, pero los habremos de sacar adelante”, dijo.Estudiarán, en la parte financiera, para ver cómo compensan lo que se compraba con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y con el que ya no contarán para este año.La ocupación hospitalaria en La Laguna de Coahuila está al 38 por ciento, lo que cuidará que así siga para mantener el equilibrio económico como región.De los retos para el 2021 son combatir los robos, de distintas modalidades, pero los indicadores han sido buenos en los últimos años, toda vez que se compite contra ellos mismos.Unos más son fortalecer los elementos de la Fuerza Metropolitana y la Unidad Antisecuestros, como meta.Con el sistema de videovigilancia, que está completo, el MEL tiene a su alcance una herramienta útil para complementar las carpetas de investigación que se formulen.Por su parte, el Gobernador de Durango, Rosas Aispuro Torres, dijo sentirse gustoso de recibir en Gómez Palacio a su homólogo y a funcionarios de su Administración, así como a los demás asistentes.Los problemas de inseguridad, pese a la pandemia, estuvieron presentes en 2020, puntualizó.Advirtió que espera que con la aplicación de la vacuna, la sociedad pueda vivir con mayor tranquilidad.El compromiso es seguir haciendo de La Laguna un lugar seguro, el Mando Especial Laguna ha sido muy efectivo, pues los gobiernos trabajan con él de forma coordinada.“En esta reunión se trata no sólo de conocer lo que pasó en el 2020, sino ver lo que podemos mejorar en seguridad. Reitero el compromiso con el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. Cuando hay seguridad, hay desarrollo”, expresó.“En el caso de La Laguna de Durango hemos disminuido en los delitos de alto impacto, en general, en un 11 por ciento”.El reto mayor es el delito de robo en casa-habitación, “pero en los delitos de alto impacto tuvimos una disminución muy importante”. Invertirán más recursos al C4 para tener mayor interacción y darle seguimiento a cualquier infracción que se cometa en esta zona.Con el Gobierno Federal, en esta ciudad crearán un Centro de Justicia para las Mujeres, todo esto permitirá atender los que se comenten contra ellas.Esto fue parte de lo que comentó que harán en 2021 para lograr que haya mejores resultados en materia de seguridad.“Como autoridades, la obligación que tenemos es mantener el orden y la seguridad para que la sociedad pueda conservar sus Derechos Humanos. Sobra decirlo, en La Laguna la disposición es para trabajar en equipo”, comentó.Propuso darle seguimiento a las demandas del MEL y aportar recursos para mejorar las corporaciones policiacas.También intervino el General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Porfirio Fuentes Vélez, Comandante del Mando Especial de La Laguna.La misión del MEL, declaró, derivado de los convenios de colaboración que los Estados de Durango y Coahuila firmaron con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, es coordinar los esfuerzos de seguridad en esta área.“Los índices que aquí se presentan son gracias a la coordinación de todos, con nuestro despliegue podemos atender a la Zona Metropolitana de La Laguna en su problemática de seguridad”.Por ahora, los robos que se han incrementado son a transeúntes, de motocicletas, a casa habitación, por lo que el compromiso es actuar para disminuirlos. Ruth Medina Alemán, Fiscal General de Durango; Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila, y el Secretario de Seguridad Pública, Roberto Bravo Ontíveros, hicieron las presentaciones pertinentes en relación a los resultados de seguridad del año anterior.Al encuentro acudió el Teniente Coronel Daniel Acosta para representar al General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Gómez Magaña, Comandante de la 10ª Zona Militar.También los alcaldes de la Región Laguna de Coahuila: Jorge Zermeño Infante, de Torreón; Patricia Grado Falcón, de San Pedro de las Colonias, y Nadia Jaramillo Rodríguez, de Viesca.Así como los de La Laguna de Durango: Marina Vitela Rodríguez, Presidenta Municipal de Gómez Palacio; Homero Martínez Cabrera, de Lerdo; Alejandro Rodríguez Belmonte, de Tlahualilo, y Marisol Peña Rodríguez, de Mapimí. Entre otros representantes de la Seguridad de la Federación y funcionarios estatales de Durango y Coahuila.

