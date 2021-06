En un mes se publicará la licitación para la obra del Distribuidor Vial Cuatro Caminos

Torreóm, Coahuila a 07 de junio de 2021.- El gobernador Miguel Riquelme anunció que en un mes saldrá la licitación para la obra del Distribuidor Víal Cuatro Caminos.

Dijo que este mismo año dará inició y que en un lapso de un año dos meses estará concluida.

El Gobernador de Coahuila aseguró que todas las obras programadas para este año para Torreón continúa su curso, no se habló de ellas ni se anumciaron su arranque porque estaba el tiempo electoral, pero ya se retomará la actividad normal donde estará mostrando los avances de todas las obras en desarrollo y las que pronto empezarán a realizarse.

Dijo que Gerardo Berlanga, es ahora el encargado de ver todo lo referente a los créditos de las obras a realizarse en asociación pública privada, por lo que hay mucho por hacer.

En cuanto.al distribuidor vial del crucero Independencia y Cuauhtémoc, indicó que ya se socializó con los propietarios e inquilinos cercanos al punto denominado Cuatro Caminos.

El hecho que no se promocionarán las obras, no quiere decir que no se.estuviera trabajando en ello, apuntó.

