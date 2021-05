En Torreón se pide perdón y nos hermanamos con la Comunidad China

Torreón, Coahuila a 17 de Mayo de 2021.- El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván manifestó que desde el domingo se realizan actividades que a manera de disculpa se llevan al cabo por los hechos históricos ocurridos en contra de la Comunidad China de La Laguna, como un intento de resarcir los agravios cometidos. Explicó que se llevó a cabo un Foro de Intercambio Cultural y Económico entre México y China, donde participó el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, además de autoridades federales, estatales, empresarios y miembros de organismos internacionales.

El día de hoy lunes, continúa la agenda con la Petición de Perdón por agravios a la Comunidad China en México encabezada por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, ante el ex-embajador de China en México, Sergio Ley López y el embajador actual Zhu Qingqiao, acompañado de la Comunidad China en La Laguna.

La autoridad municipal acompañó al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, en este acto de perdón a la Comunidad China por aquella masacre que se suscitó en la ciudad hace 110 años, la ceremonia de perdón tuvo lugar en el Bosque Venustiano Carranza.

«Como autoridad deseamos que jamás ocurran hechos de esta naturaleza, que no se cometan actos en contra de ninguna persona, etnia o de alguna comunidad. No podemos dejar en el olvido lo que ocurrió, debemos aprender del pasado para no repetirlo, lo que podemos hacer hoy es promover en las nuevas generaciones valores que nos hagan ser mejores seres humanos como: el respeto, la igualdad, la no discriminación y la equidad entre todos los ciudadanos. En Torreón debemos pugnar por ser ejemplo de inclusión y de respeto hacia los demás”, manifestó el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet