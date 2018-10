“En Santos Laguna trabajamos con mucha alegría”: Dória

Torreón, Coahuila a 12 de Octubre de 2018.- Desde su llegada a la Comarca Lagunera, el brasileño Matheus Dória se ha consolidado en la parte baja de los Guerreros, siendo pieza clave para que Santos Laguna se mantenga como una de las mejores defensivas del Torneo Apertura 2018.

El sudamericano aseguró sentirse muy contento vistiendo los colores verde y blanco: “Me gusta mucho porque aquí en Santos Laguna trabajamos con mucha alegría, con ganas de entrenar fuerte, algo que contagia a todos los jugadores”.

Destacó el trato y la confianza que ha recibido en la institución lagunera: “Me siento en casa desde el primer día que llegué, seguro para hacer lo que conozco de futbol, lo que aprendí en Europa y en Brasil; aquí me han dado la confianza, no tuve dificultades para adaptarme porque me hicieron sentir muy bien”.

El zaguero de 23 años afirmó que las instalaciones de Territorio Santos Modelo son de primer nivel: “Cuando llegué a Territorio Santos Modelo me di cuenta que es mejor que las instalaciones de muchos equipos grandes en Europa. Hay equipos grandes que no tienen estadio, en Brasil igual, no tienen la preparación; eso me gusta mucho”.

Enseguida agregó que buscará una oportunidad con la Selección Nacional de Brasil: “Para mí es muy importante, es algo que voy a intentar en este año, el salir campeón aquí. Ahora en esta renovación de Selección de mi país, más jugadores están teniendo oportunidad, pienso que, si tengo un buen torneo, saliendo campeón, puedo tenerla, tengo que hacer todo lo que pueda aquí en Santos Laguna”.

