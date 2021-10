En nueva entrevista, Charlène de Mónaco ‘olvida’ mencionar al príncipe Alberto

(AGENCIAS) 18 de octubre de 2021.- Ha pasado una semana exactamente desde que la princesa Charlène de Mónaco se sometiera a su tercera y, aparentemente, última cirugía a causa de la «fuerte infección de los senos nasales» que contrajo desde mayo y que la ha mantenido en su natal Sudáfrica alejada de su familia.

Este viernes, la ex nadadora publicó en su cuenta de Instagram el audio de una entrevista realizada a principios de este mes (antes de su última cirugía), en la que expresa abiertamente lo difícil que ha sido para ella estar tantos meses alejada de sus hijos, a quienes «extraña terriblemente».

«Si hay alguna madre que haya estado separada de sus hijos durante meses, sentiría lo mismo que yo», expresó Charlène al respecto, sin embargo, a diferencia de otras entrevistas que ha dado en los últimos meses, esta vez no mencionó para nada a su esposo, el príncipe Alberto.

Este pequeño detalle ha hecho que resurjan los rumores de crisis en la pareja, sobre todo tomando en cuenta que pareciera que el monarca ha dado información confusa o contradictoria sobre la salud de su esposa, lo que muchos interpretan como un problema de comunicación entre ellos.

«Estoy bien, me siento mucho más fuerte. Tengo un procedimiento más. Entonces no puedo esperar a llegar a casa con mis hijos, a quienes extraño muchísimo», dijo Charlène antes de su última intervención. Hay que recordar que sólo ha podido ver dos veces a Jacques y Gabriella, de 6 años, en los últimos cinco meses.

Y todo indica que fue un éxito, ya que una fuente del Principado comentó: «La princesa fue sometida a una operación el viernes, que fue muy bien. Esta intervención, con anestesia general, es la última que tenía que realizarse tras su infección ORL (otorrinolaringológica)».

Es así que se espera que su regreso a Mónaco sea inminente y, además de hablar de su familia, también menciona su amistad con el fallecido rey zulú, Zwelithini Goodwill, y su labor, por lo que no descarta volver nuevamente a Sudáfrica: «Estoy decidida a regresar y continuar el trabajo que me propuse hacer como lo he hecho en muchos países de África y Sudáfrica. Conservación, preservación, restauración y educación. Eso es lo que representa mi fundación. Salvamos vidas».

Mientras esto sucede, el príncipe Alberto continúa acudiendo a diversos actos oficiales, y ha sido su hermana, la princesa Carolina de Mónaco, quien ha estado a su lado en varios de ellos como su acompañante, reemplazando así la figura de Charlène.

Además, también sigue pendiente el juicio de paternidad contra Alberto de Mónaco, que se ha aplazado varios meses, primero por la pandemia y ahora porque sus abogados han solicitado la inmunidad como monarca, y aseguran que la demanda es un total «engaño».

El regreso de la princesa sigue generando mucha expectativa, sobre todo por saber si ya que esté en Mónaco, se dejará ver más seguido en compañía de su esposo en actos oficiales, y es que no es secreto que la ex nadadora nunca ha disfrutado de esas obligaciones.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet