En el amor, ¡no todo es color de rosa!

POR: Estrellita de la Torre Lomelí

Siempre es bueno darse cuenta que la vida en pareja no es nada fácil y no con esto quiero decir que sólo sea el hecho de vivir juntos; sino el hecho de tener una relación. Creo que en esta vida nada es fácil y no todo viene en color de rosa, adornada con flores y en nubes de algodón.

Para que una relación vaya por el camino correcto siempre es y será cuestión de dos; y sobre todo el hecho de querer seguir haciendo las cosas juntos, de permanecer, de aceptar, de actuar y de muchas veces perdonar tanto actitudes, como ánimos, hasta cambios de humor; creo que no todo mundo vamos por la vida con la sonrisa siempre dibujada en el rostro y llena de alegría, ¡no!, todos tenemos nuestros cinco minutos de cambios de temperamento, nuestros días oscuros, de enojos, aún siendo las personas más pacientes del mundo, siempre se tendrá un momento que nos haga perder la sintonía, el equilibrio y la constancia y no con esto quiere decir que no valga la pena luchar o estar con esa persona.

Hay que darnos cuenta que nadie en este mundo estamos exentos a cambios de humor, a sentirnos inseguros, celosos, con miedos, dudas, incluso hasta sin ánimos, apáticos y feos; somos seres humanos y todo es válido siempre y cuando no nos ceguemos por ello o hagamos crisis de ello.

Creo que para que exista una total armonía en las relaciones debe existir una adecuada comunicación, la paciencia, empatía y sobre todo el respeto el uno por el otro, en todo momento.

Todo mundo sabe que esto no es fácil, ya que cada uno debe poner de su parte para que la relación funcione y sobre todo para resolver de la manera más adecuada cada problema que pueda atravesarse. La verdad es que siempre habrá temas, actitudes o situaciones que provoquen algún tipo de disputa dentro de una relación de pareja, aunque es más que claro que en ocasiones no todo se arregla de buenas a primeras, aunque cuando hay atención, tiempo, deseos y disponibilidad todo se puede.

Y es normal que aunque en ocasiones se hayan hablado ciertas situaciones, o peleas anteriores; volvamos a caer en lo mismo; lo importante

dentro de alguna relación es la forma en que se resuelven las cosas, en darse el tiempo adecuado para hablarlo y sobre todo pensar que sólo es un pequeño tropiezo en todo el camino recorrido, que un momento de debilidad, que una simple pelea no es la base de toda la relación. Creo que es más que claro que dentro de una relación, las parejas ya se conocen y saben si vale o no la pena el continuar la relación, que es lo que sienten, tienen y pierden.

Claro que en cualquier relación sentimental siempre habrá momentos de enojos, pero las reconciliaciones es la mejor forma de mantener una relación y sobre todo la mejor forma de demostrar que aún existe amor.

¡Claro!, no todo en las relaciones de pareja todo es color de rosa, siempre habrá momentos de opacidad; pero siempre está en nosotros el mejorar, el mantener, el actuar, comunicar, pasar, y sobre todo el luchar cuando sabemos que pueden ser nimiedades por las que se está peleando.

Hay que mantener la mejor de las actitudes, sobre todo la paciencia como base fundamental en

cualquier relación. No hay que negar que el amor es el mejor de los sentimientos que los seres humanos podemos vivir y sentir, pero también hay que tomar en cuenta que aún siendo muy buenas personas, pacientes y eficientes; siempre habrá momentos en los que no todo será perfecto.

Ánimo amigos, el amor es bellísimo; aunque los malos momentos también se encuentren a la orden del día; es cuestión de cada pareja saber sobrellevar cada uno de ellos, cuando el amor es real, todo se puede!.

