En Coahuila no hay secuestros ni asaltos en carreteras: Gobernador de Coahuila

Envió carta al Embajador de EE.UU por la Alerta para no viajar a Coahuila

Torreón, Coahuila a 18 de junio del 2021.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme informó que hoy envió una carta al Cónsul y al Embajador de Estados Unidos en México por la alerta que hace el Departamento de Estados Unidos para que reconsideren viajar a Coahuila y Durango, “la verdad no sabemos de dónde salió, Coahuila no tiene secuestros, Coahuila no tiene robos en carreteras, no ha tenido problemas ningún ciudadano norteamericano en nuestra entidad”.

Están pidiendo una audiencia para explicar cuáles son los números reales de Coahuila, “todos los indicadores los tenemos a la baja y sobre todo muy debajo de la media nacional. No tenemos ahorita ningún riesgo para ciudadanos norteamericanos, ni mucho menos para quienes habitan aquí en nuestra entidad”, señaló el gobernador de Coahuila.

Dijo que en Coahuila se puede salir libremente a pasear, “aquí el estado no tiene problemas, sobre todo en los delitos que son evaluados a nivel nacional. No sabemos de dónde salió (la alerta), pero vamos a pedir que vean, si no nos lo reconsideran, para que en la próxima no sé cómo nos están viendo realmente, si en la parte Noreste o cómo están tomando ellos en cuenta esos indicadores que a lo mejor a nivel nacional no son los mejores, pero que aquí en Coahuila es donde prácticamente los indicadores son muy distintos al resto de nuestros vecinos y también Durango tiene buenos indicadores”.

Esta declaración la realizó frente a empresarios laguneros que estuvieron presentes en el anuncio de inversión que hizo la empresa TECMUR, de 10 millones de dólares en la ampliación de su empresa con una generación de 300 nuevos empleos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet