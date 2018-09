“En casa tenemos que buscar sí o sí la victoria”: Dória

Torreón, Coahuila a 10 de Septiembre de 2018.- El defensor brasileño Matheus Dória, describió en conferencia de prensa su proceso de adaptación con los Guerreros: “Estamos trabajando cada día mejor, me siento muy bien aquí, me recibieron muy bien, por eso me he estado adaptando lo más rápido posible. El viernes tenemos un partido difícil y tenemos que salir a ganar”.

Desde su punto de vista, compartió el balance del conjunto albiverde hasta el momento en el Torneo Apertura 2018: “Pienso que estamos bien, tenemos muchos aspectos por mejorar, estamos cerca de los primeros e iremos hasta el final buscando ser primeros; pienso que estamos bien en este momento”.

El zaguero nacido en Río de Janeiro habló con respecto a León, rival en turno de Santos Laguna en la fecha nueve del certamen: “Independientemente de los futbolistas que van a jugar, quiere ganar como nosotros, entonces tenemos que estar atentos, enfocados en nuestro trabajo y salir a buscar la victoria en casa”.

El zaguero enfatizó la importancia de obtener la victoria en el Estadio Corona: “Ganar es lo mejor, vamos a salir a buscar la victoria. Es importante que estemos sumando y ahora en casa tenemos que buscar sí o sí la victoria”.

