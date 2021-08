Empresas de EU hacen armas a la medida de criminales: López Obrador

Ciudad de México a 05 de agosto de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la demanda de México contra fabricantes de armas de Estados Unidos (EU), pues afirmó que éstas son parte de la ola de violencia en nuestro país e incluso se elaboran a la medida de criminales.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario resaltó que la acción legal presentada por su gobierno en una corte federal en Boston, Massachusetts, contra 11 compañías estadunidenses por facilitar el tráfico ilegal de armas, no intenta violar las leyes del país vecino, sino que busca una regulación de las armas para evitar afectaciones como las que sufre México.

“No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de EU, es un procedimiento civil, porque nos afecta el que no haya control en la venta de armas, no es ir en contra de la enmienda que les da el derecho a los estadunidenses de portar armas, sino la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes”, comentó.

López Obrador comentó que incluso las armas de alto poder hechas en Estados Unidos pueden ser compradas en Internet y que algunas empresas incluso hacen algunos productos pensando en los criminales, pues agregan, por ejemplo, lujos a las cachas.

“No hay ninguna limitación, ningún control, compran hasta por Internet, pero hablamos de Barret 50 y de armas de alto poder que se introducen al país.

“Ya estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada”, sostuvo en Palacio Nacional.

El presidente dijo estar consciente de que la resolución del juez puede llevar tiempo y se pedirá toda la información sobre el caso y sobre el planteamiento de México, el cual, aseguró, “es cuidadoso, con apego de la legalidad y respetuoso de las leyes de EU”.

¿POR QUÉ DEMANDÓ MÉXICO A EMPRESAS DE ARMAS DE EU?

De acuerdo con la denuncia presentada por el Gobierno federal, estas empresas han emprendido un comercio “negligente e ilícito” que ha facilitado el tráfico ilegal de armas a México, mismas que son utilizadas por el crimen organizado.

Muestra de lo anterior, destaco la administración federal, es que en cerca de 17 mil homicidios registrados en 2019 estuvo involucrada la venta clandestina de armas de los fabricantes y distribuidores estadounidenses.

Además, se estima que entre 70 y 90 por ciento del armamento decomisado en el país es de origen estadunidense.

Por lo anterior, México busca además una indemnización por la violencia que han ocasionado las armas ilegales, así como por distintas afectaciones económicas; también pide la implementación de estándares para monitorear la venta de armas.

Algunas de las empresas demandadas por México son las siguientes:

Smith & Wesson

Beretta

Colt’s Manufacturing Company

Barrett Firearms Manufacturing

Century International Arms

Glock

Witmer Public Safety Group

