Empleados que acusaron a Meghan Markle de ‘bullying’, se arrepintieron

(AGENCIAS) 01 de septiembre de 2021.- Jason Knauf, ex secretario de comunicaciones del duque y la duquesa de Sussex informó en octubre de 2018 de las acusaciones de acoso por parte de Meghan Markle a dos miembros de su staff en el Palacio de Kensington, de acuerdo con The Times.

Aunque realmente la noticia no se hizo pública hasta marzo de este año, pocos días antes de que saliera al aire la polémica entrevista que Oprah Winfrey hizo al príncipe Harry y a Meghan Markle.

Incluso en ese momento, el Palacio de Buckingham no tardó en emitir un comunicado oficial diciendo que se encontraban consternados y que investigaría a fondo el asunto.

“Claramente estamos muy preocupados por las acusaciones publicadas en The Times luego de las afirmaciones hechas por ex miembros del personal del Duque y la Duquesa de Sussex. En consecuencia, nuestro equipo de Recursos Humanos investigará las circunstancias descritas en el artículo. Se invitará a participar a los miembros del personal involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la residencia real, para ver si se pueden aprender lecciones. La familia real ha tenido una política de dignidad en el trabajo durante varios años y no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso en el lugar de trabajo», se lee en el escrito.

Es ahora que en el epílogo del libro biográfico sobre los duques de Sussex, Finding Freedom, escrito por los periodistas expertos en realeza Omid Scobie y Carolyn Durand, se volvió a sacar a la luz el tema y no solo eso, sino que ha dado nueva e importante información.

Se lee que, “al saber” que el señor Knauf había mandado una denuncia formal de los hechos al departamento de Recursos Humanos del Palacio, “dos de las personas mencionadas en el correo electrónico pidieron que se anularan las acusaciones hechas a Recursos Humanos sobre sus experiencias con Meghan”.

El libro asegura que el reportaje de The Times publicado en marzo no estaba completo pues le faltaba incluir que «cuando supieron (las dos personas), cada uno de ellos pidió que se rescindiera el asunto y que no se convirtiera en una denuncia oficial», fue lo que aseguró una fuente a Scobie.

Se sabe que este libro no es una biografía en la que Harry o Meghan hayan estado involucrados, pero se cree que la ex actriz pudo haberle dado información personal a los autores debido a que, aparentemente, la duquesa es amiga de Scobie.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet