Emma Coronel es recluida en prisión; no hay lujos

(AGENCIAS) 09 de Marzo de 2021.- Emma Coronel suma 15 días recluida en el Centro de Detención de Adultos William G. Truesdale, de Alexandria. Permanece aislada. No hay lujos.

Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita. Ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra, no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente”, afirmó Mariel Colón, una de las abogadas de Coronel.

El centro de reclusión concluido en 1987 con un costo de 15 millones de dólares guarda ciertas reglas. Las luces nunca se apagan, por lo que para algunos internos es complicado dormir.

A la esposa de Joaquín Guzmán “no le permiten bañarse diariamente, de hecho, la semana pasada pasó cuatro días seguidos sin poderse bañar”, aseguró la abogada.

En este tiempo Emma Coronel no ha recibido visitas. “Y lo más grave es que aún no ha podido hablar con sus niñas”, mencionó Mariel Colón.

¿CÓMO ES LA VIDA DE EMMA CORONEL DENTRO DE LA PRISIÓN?

A los internos les dan tres comidas al día. Al momento de ser ingresados, les entregan un vaso de plástico para beber agua y lo usen en el cepillado dental.

Una ves que se define su situación, tienen derecho a una hora de llamadas gratis; que familiares les depositen dinero para poder comprar objetos que venden al interior de la cárcel; puede, inclusos, subscribirse a un diario.

Sin embargo, Emma Coronel sigue aislada… No le permiten ni adquirir agua embotellada afirmó una de sus abogadas.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A EMMA CORONEL?

Durante el juicio, Dámaso López Núñez, alias «Licenciado», exjefe de una cárcel mexicana que luego trabajó para «El Chapo» y colaboró después con la fiscalía, contó cómo Coronel ayudó a su marido a escaparse del penal del Altiplano en 2015, en motocicleta por un túnel de 1,5 km construido bajo una ducha, y a planificar una segunda fuga tras su captura un año después.

Otra vez, los fiscales revelaron mensajes de texto en los que el Chapo le pide que esconda sus armas antes de un operativo policial.

La acusación difundió asimismo una llamada interceptada entre Coronel y el Chapo, en el que ésta le pasa el teléfono a su padre, Inés Coronel Barreras, para que el Chapo le aconseje sobre un cruce de drogas por la frontera con Estados Unidos.

Coronel, también sobrina del fallecido Ignacio «Nacho» Coronel, otro jefe del cartel de Sinaloa, nació el 2 de julio de 1989 en California, pero pasó casi toda su vida en México.

EMMA CORONEL, DE REINA DE BELLEZA A LA MAZMORRA

Unos meses antes de la sentencia del Chapo en julio de 2019, Coronel anunció en Instagram el lanzamiento de una línea de ropa que llevaría el nombre de su marido y sus iniciales, JGL. «Es mi meta proyectar mi estilo y el de Joaquín», dijo.

Tras la sentencia, participó en el polémico programa televisivo «Crew Cartel» (La tripulación del cartel), que sigue la vida de un grupo de familiares de grandes narcos que intentan ganarse la vida legalmente.

Tiene cientos de miles de simpatizantes. En YouTube hay tutoriales de belleza con consejos para maquillarse y peinarse como Emma Coronel, y en Instagram existen varias cuentas con fotos suyas, incluida una de fans que asegura «Una Reina jamás tendrá competencia con ninguna».

Ante la opinión pública, Coronel se ha presentado como una buena esposa a pesar de las numerosas infidelidades de su marido. Nunca habló de droga pero tampoco ocultó su admiración por el Chapo, descrito como un narcotraficante sin piedad con sus rivales y sanguinario asesino por 56 testigos en el juicio.

Es «excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja», dijo al culminar el juicio.

Coronel se declara no culpable de narcotráfico y complicidad, dijeron a la AFP sus abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón Miró, los mismos que defendieron a su marido en su juicio.

Su última foto en Instagram la muestra inocente, aniñada: rubia, modelando un vestido de novia de encaje blanco y con los ojos cerrados, como durmiendo de pie.

