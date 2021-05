Elliot Page publica su primera fotografía sin camisa tras quitarse el busto

(AGENCIAS) 25 de Mayo de 2021.- Elliot Page sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar la primera fotografía sin camisa desde que cambió su identidad y su cuerpo de mujer por el de hombre.

«Primer traje de baño de este nene trans #transjoy #transisbeautiful», escribió junto a una foto tomada al lado de una alberca.

Fue en diciembre del año pasado cuando Elliot Page detalló que ahora usa el pronombre «Él» para describirse a sí mismo como transgénero y no binario. Esto luego de que en 2014 se declarara lesbiana durante un discurso en la conferencia “Time to Thrive” de la Campaña de Derechos Humanos en Las Vegas.

En ese momento, el actor hizo una reflexión sobre la discriminación a las personas trans.

“Siento una enorme gratitud hacia las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo expresar lo extraordinariamente bien que me siento tras perseguir a mi auténtico yo y amar finalmente lo que soy. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”, dijo.

En el aspecto profesional, Elliot Page seguirá dando vida a Vanya Hargreeves en la tercera temporada de The Umbrella Academy, que fue renovada en noviembre de 2020.

Además, en marzo pasado estelarizó su primera portada como hombre en la revista Time. En la entrevista se sinceró sobre todos los cambios que ha experimentado y reveló que desde niño supo que no se sentía identificado con el genero femenino.

«Este sentimiento de verdadera emoción y profunda gratitud por haber llegado a este punto de mi vida se mezcla con mucho miedo y ansiedad», reveló.

