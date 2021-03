Elliot Page protagoniza su primera portada como hombre en la revista Time

(AGENCIAS) 17 de Marzo de 2021.- Nuevamente el actor Elliot Page se robó la atención, aunque desde hace unos meses Elliot (antes Ellen) ha acaparado los titulares al anunciar su cambio de género, en esta ocasión fue más allá del sentido figurado y estelarizó su primera portada como hombre, en la revista Time.

En dicho encuentro, además, se sinceró sobre todos los cambios que ha tenido su vida y reveló que supo desde niño que no se sentía identificado con la identidad femenina con la que nació.

La felicidad que le ha dado la vida desde su postura como un nuevo hombre, también la llena de miedos y ansiedades, sin embargo, es más la plenitud que esto ha traído a su vida.

«Este sentimiento de verdadera emoción y profunda gratitud por haber llegado a este punto de mi vida se mezcla con mucho miedo y ansiedad», reveló.

Aunque Elliot sabe que al revelar sus pensamientos esto traería a su vida comentarios transfóbicos, el actor también tuvo claro que habría mucho respaldo y apoyo a su alrededor, comenzando con su familia, con quien siempre ha tenido una excelente comunicación y quienes desde pequeño lo han ayudado a llegar a una aceptación, pues reconoce que a los nueve años le pidió a su mamá cortarse el pelo pues ‘quería ser niño’, y ella accedió, con lo que supo que en su entorno no tendría mayores juicios.

No obstante, para Page no todo ha sido miel sobre hojuelas, el actor reconoce que el éxito que tuvo tras sus primeras apariciones en cintas (como Juno), la tomó por sorpresa y más allá de la fama, tuvo que lidiar con la idea de verse a sí misma como mujer, algo que no le gustaba, de hecho, reconoció que durante mucho tiempo ni siquiera sentía interés en verse en las películas que aparecía.

«No sabía cómo explicarle a la gente que aunque yo era actor, ponerme una camiseta cortada para una mujer me hacía sentir tan mal, como disfrazado», dijo.

Y agregó: «Nunca me reconocí en las imágenes de esa época. Durante mucho tiempo ni siquiera pude mirar una foto de mí mismo o ver mis películas en papeles femeninos».

Pero la liberación llegó poco a poco para él, pues en 2014 reveló que era gay y unos años más tarde se casó con la bailarina Emma Portner, con quien actualmente vive un proceso de divorcio, pero que siempre dio su respaldo a sus decisiones.

Ellito relató a Time que tiene un tatuaje que dice E.P. TELÉFONO A CASA, en referencia a la mítica película ET, razón por la que eligió ese nombre masculino.

Page contó emocionado a Time que su madre, hija de un ministro nacida en los años 50, le dice que «está muy orgullosa» de él. «Ella quiere que yo sea quien soy y me apoya plenamente», aseguró.

