Elenco de «El diablo viste a la moda» se reencuentra

(AGENCIAS) 16 de junio de 2021.- Ya pasaron 15 años desde que la película ‘El diablo viste a la moda’ se estrenó en la pantalla grande y, para celebrarlo, parte del elenco (Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier, entre otros) se reencontró de manera virtual para recordar algunas anécdotas que vivieron durante la filmación de la memorable película.

La plática, convocada por la revista Entertainment Weekly, tuvo como punto de debate quién fue el principal villano de la historia, cuyo título solía llevárselo Miranda Priestly (Meryl Streep), la arrogante editora de una prestigiosa revista de moda que abusa de su asistente Andy Sachs (Anne Hathaway).

Lo que sorprendió a los fans fue que los actores coincidieron en que Nate, el personaje que encarnaba Adrian Grenier, es el verdadero villano de la cinta, pues el novio de Andy, chef de profesión, se separa de la protagonista porque ella prefiere apostar por su futuro profesional y no por su relación.

«Nate no había crecido, pero Andy sí», señaló Grenier. El actor apuntó que al inicio le fue difícil darse cuenta de que su personaje es el malo de la historia, pero con los años logró reconocer la situación difícil en la que puso a su novia en la ficción.

“Cuando todo eso salió por primera vez no me cabía en la cabeza. No lo entendía. Tal vez era porque no era un hombre maduro, al igual que Nate, al que probablemente le hubiera venido bien madurar un poco. Yo era tan inmaduro como él en ese momento, así que no podía ver sus defectos”, explicó.

Luego de tomarse un tiempo para reflexionar y deliberar mucho en Internet, Adrian Grenier notó que «[Andy] necesitaba más de la vida y lo estaba consiguiendo. Él no podía apoyarla como ella necesitaba porque era un chico frágil y herido», puntualizó.

«En nombre de todos los Nates que hay ahí afuera: ¡Vamos! Aumenten el ritmo», añadió entre risas.

Por su parte, Anne Hathaway aseguró que entendía la reacción del personaje de Nate. La actriz dijo que pese a su inmadurez, era necesario saber de dónde venía esta sensación: «No creo que todo el mundo sea completamente honesto consigo mismo sobre sus propios berrinches. Nate estaba de mal humor en su cumpleaños porque su novia no estaba allí», aseveró.

Para la intérprete, el chef podría «haber tomado una decisión diferente, pero ¿quién no lo hace? Todos hemos sido inmaduros en diferentes momentos. Todos tenemos que vivir, dejar vivir y hacerlo mejor», sostuvo.

Al respecto del final de la película, la guionista Aline Brosh McKenna reveló que la cinta originalmente tendría un desenlace diferente. Un cierre «más convencional» en el que Andy y Nate caminaban en el atardecer en vez de concluir su plática en la cafetería.

«La película solía terminar con una escena un poco más optimista con Nate, más de reconciliación. Son tan jóvenes y están eligiendo esposos para su vida, pero sabemos que los jóvenes de 25 años no están en esa posición», contó.

Fue entonces que contó que Anne Hathaway sugirió un final diferente para la pareja, pues su romance ya no estaba en ese punto. «Ella tenía razón. Renunciamos a esa intimidad por algo más familiar», dijo Grenier.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet