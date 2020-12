El Teatro Isauro Martínez invita a su Concierto Navideño Virtual

Torreón, Coahuila a 10 de Diciembre de 2020.- El Teatro Isauro Martínez, junto el Instituto de Arte Integral de la Laguna, hacen una atenta invitacón al Concierto Navideño, que se realizará a travpes de las redes sociales.

El Concierto se llevará a cabo este viernes a las 18:00 horas y contará con la participación de los alumnos del taller de piano, flautas dulces, bel canto e instrumentos de orquesta bajo la dirección general del maestro Juan Carlos Castro Guerrero.

“Faltan muy pocas semanas para que llegue la época más mágicas de todas, la Navidad, es por eso que el Teatro Isauro Martínez invita al Concierto Navideño el próximo 11 de diciembre a las seis de la tarde a través de Facebook Live”, se informó.

Ante lo que se considera fue un año caótico, lleno de incertidumbre, los mensajes positivos que transmiten las canciones navideñas podría ser una forma de elevar el espíritu y olvidar por un momento la realidad tan cambiante.

Se detalló que se interpretarán Jolly Old St. Nicholas, Jingle Bells, Noche de paz, Deck The Halls, Hark! The Herald Angels Sing, O Little Town Of Bethlehem,Joy to the World, Alegres Pastorcillos, Por el Valle de Rosas, Al Mundo Paz, Joy to the World, O Come, Little Children, We Three Kings of Orient Are, Little Town Of Bethlehem y Los Angeles Heraldos Cantan, entre otros clásicos de navidad. Para este concierto se contará con la participación especial del tenor Ismael Rosales, invitado especial que interpretará El niño del tambor.

