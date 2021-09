El sexy (y viral) momento entre Jessica Chastain y Oscar Isaac en el Festival de Venecia

(AGENCIAS) 10 de septiembre de 2021.- La protagonista de ‘Scenes From a Marriage’ habló del instante íntimo que vivió con el actor de ‘Star Wars’, que demostró que una conexión platónica no dañan otras relaciones reales.

El internet sencillamente explotó cuando Isaac primero acarició a Chastain y luego presionó sus labios, queremos creer que lo quería hacer en el antebrazo de la actriz, pero el movimiento de ella llevó el beso nada menos que a su axila, mientras fotógrafos y camarógrafos captaron esta pasión que traspasó la pantalla y la hicieron viral.

El momento que nos enloqueció de Jessica Chastain y Oscar Isaac en Venecia Ese»fuego» (insistimos, platónico) entre Jessica y Oscar es sin duda lo que hizo que en el mundo entero todos expresáramos:»Yo quiero lo que tienen ellos» y fueran Trending Topic. Porqué sabemos que es algo inofensivo este»acto de amor»; uno, porque Chastain ya lo aclaró todo.

Dos, en otro ángulo las lentes captaron la reacción de la esposa de Isaac, Elvira Lind, quien no dejó de sonreír ni un instante mientras se desarrollaba»la escena» entre su pareja y la guapa pelirroja, una de las mejores vestidas del certamen cinematográfico italiano. Ella sabe que echar a volar los anhelos del público es parte del job de Oscar. headtopics.com

En un análisis, la ya pareja más in de la Mostra probó que el hecho de que alguien tenga mucha química con un colega o amigo no significa que exista un engaño ni que algún gesto que pruebe esa conexión ponga en riesgo de destrucción lo que se tiene con la persona a la que se ama en realidad, siempre que ese alguien sepa la situación.

Para mayor claridad, Jessica ya explicó lo que sucedió en ese picture moment:»Estamos actuando, pero también, Oscar y yo hemos sido amigos, fuimos juntos a la universidad, así que hemos sido amigos más de la mitad de nuestras vidas». Chastain e Isaac se conocieron mientras eran alumnos de la prestigiosa academia Julliard.

Pero Jessica no pudo obviar lo que todos vimos y sí, aceptó que hay cierta validez en la locura que desató el video, debido a una situación muy en particular:»Solamente déjenme decir que este es un video en cámara lenta, y todo mundo es súper sexy en cámara lenta».

Oscar Isaac and Jessica Chastain share a kiss after a screening of ‘Scenes from a Marriage’ in Venice. pic.twitter.com/40CDmbHbsi— Film Updates (@FilmUpdates) September 4, 2021 Chastain enfatizó que todo es muy gracioso si se ven las tomas a una velocidad regular:»Estoy viendo completamente al frente y él me voltea a ver, y solamente va como a darme un beso en el codo, y el mismo tiempo yo voy a darle un abrazo. Así que de la nada, su cara termina en mi axila.

«Él bromeó al respecto. ¡Miren, está sonriendo ahí! Todos los fotógrafos se empezaron a reír y fue como, ‘¿Qué acaba de pasar?'», agregó la actriz, quien también ofreció otra explicación, muy razonable al furor de la gente, más aún en tiempos después de una pandemia que nos alejó físicamente de todos.

