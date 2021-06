El rey Felipe VI de España ya se vacunó contra el Covid-19

(El rey Felipe VI de España, de 53 años, fue vacunado contra el Covid-19 en un espacio público en Madrid y dentro del turno establecido por tramos de edad para la inoculación ante el coronavirus que se vive en ese territorio europeo, informaron fuentes de la Casa Real.

El jefe de Estado fue vacunado el sábado en el pabellón multiusos del Wizink Center, después de que presidiera en la capital de España los actos con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de ese país.

Felipe VI está dentro de los grupos de edad a los que se empezó a inmunizar este mes, por lo que la Casa Real subrayó que fue vacunado «en lugar y tiempo según le ha correspondido».

La Casa Real no informó sobre cuál vacuna que se le inyectó, por lo que no precisó si necesita o no una segunda dosis, ni va a distribuir imágenes de la vacunación.

A diferencia de su madre Sofía, reina emérita, a quien le inyectaron las dos dosis en el centro de salud más cercano a la residencia oficial del Palacio de la Zarzuela en Madrid, el jefe del Estado fue a uno de los llamados vacunódromos instalados en la ciudad.

Además de Felipe VI y su madre, de 82 años, el rey emérito Juan Carlos, de 83, es el otro miembro de la familia real española que está inmunizado, pues se vacunó durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde el pasado agosto cuando se marchó de España ante un escándalo por irregularidades financieras en el extranjero.

También están ya vacunadas las infantas Elena y Cristina, hermanas del rey, a las que se que las inyectó la vacuna cuando fueron a visitar a su padre al país árabe en febrero.

En el caso de la reina Letizia, de 48 años, y sus hijas, la princesa Leonor, heredera del trono en España, y la infanta Sofía, la Casa Real española informó que, al igual que el rey, recibirán la vacuna cuando les toque de acuerdo al orden que establezca el Ministerio de Sanidad de la nación.

Felipe VI guardó cuarentena durante diez días a finales del pasado noviembre después de haber estado en contacto con una persona que tuvo el virus Covid-19. El monarca suspendió su agenda oficial, si bien la reina y sus hijas pudieron continuar con su actividad con normalidad.

