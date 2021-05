‘El que nada debe nada teme’: Ebrard

Ciudad de México a 04 de Mayo de 2021.- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que se mantendrá con la disposición de colaborar con las investigaciones que giren entorno al accidente que se dio la noche del lunes en la línea 12 del metro de CDMX, donde colapsó en un tramo elevado, pues refirió que «el que nada debe nada teme».

Y es que cabe recordar que Ebrar fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó la línea 12 del metro, incluso fue uno de los principales impulsores de la obra en su momento.

«En julio de 2013 fue la entrega definitiva (del metro), pero más allá de eso y de otros datos, decirte que el actúa con integridad no debe temer nada. El que nada debe nada teme. Yo estoy sujeto como todos, y como un alto funcionario, y como quien promovió la construcción de la línea del metro, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades», indicó el mandatario mexicano, en referencia a descartar algún temor de ser vinculado con el accidente.

«Dependerá de los peritajes, de los deslindes que hagan, me guiarán todo a a lo que lleva un servidor público, que te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen, ¿quién lo va determinar?, no es tu servidor, sino la autoridad que haga el peritaje y que va a ubicar qué explica este accidente tan terrible para la ciudad, la disposición de mi parte es estar en plena condición de colaborar en lo que sea necesario, para lo que me requieran y estar siempre presente en todo», añadió.

Solidario, indignado y a disposición

Marcelo Ebrard señaló que es momento de unirse con todos los afectados por el accidente que se dio en la famosa línea dorada, aunado a que indicó que comparte la indignación que hay por este accidente y reiteró que está a disposición de colaborar para esclarecer lo sucedido.

«Lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas, es un día muy triste para la Ciudad de México, para todos; segundo, yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer lo que sucedió, y cuando esclareces qué ocurrió con pruebas y con elementos, puedes establecer qué responsabilidades, de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia y que no importe quién sea», dijo.

