«El que nada debe nada teme», dice AMLO a científicos

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2021.- Ante las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República contra 31 ex funcionarios vinculados con manejo de recursos millonarios en el sector de ciencia y tecnología, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a los implicados que «el que nada debe nada teme», y dejó en claro que los casos serán resueltos por un juez.

“Tengo entendido que sí (hay órdenes de aprehensión), porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme; es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo”, dijo.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, subrayó el objetivo de su gobierno de combatir la corrupción en todos los frentes para evitar episodios como el del sexenio pasado, identificado como La Estafa Maestra, en la que se coludieron incluso rectores de universidades.

Como preámbulo a la ronda de preguntas y respuestas de este miércoles, el mandatario aclaró un punto de la conferencia del martes, cuando una reportera aseguró que el proyecto de presupuesto del Conacyt para 2022 había disminuido.

El presidente recalcó que la manipulación se lleva a cabo a partir de la repetición de mentiras: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, como decía el propagandista de Hitler. Y con esa misma dinámica se lanzan mentiras actualmente.

“Y como los ciega el coraje para no decir odio, hacia lo que representamos, hacia la transformación, hay sectores que se tragan todo y dan por hecho cualquier noticia falsa.

“Tenemos la obligación, aunque ya hay quienes casi no tienen remedio, porque es tanta su enajenación por el conservadurismo que no entienden razones. Sin embargo, estamos obligados a informar, a garantizar el derecho a la información”, dijo.

Zarandeados

Comentó que ayer conversaba con la tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, quien le decía que “gente informada, pero además consciente, progresista, dudan, los zarandean, porque es mucho el bombardeo de mentiras. Me decía del caso de un investigador serio, honesto, comprometido con causas justas y, sin embargo, asegurando ‘nos están quitando presupuesto para investigación’.

Presentó enseguida el documento del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Conacyt.

“Este es el documento oficial: para 2022 se fortalecerá el sector de ciencia, tecnología e innovación. El presupuesto propuesto para Conacyt asciende a 29 mil 564.2 millones de pesos, eso representa un incremento de 11.26 por ciento respecto al presupuesto aprobado de 2021, equivalente a 7.3 por ciento de crecimiento real”.

Es importante, abundó, que cuando se habla de incremento nominal no se toma en cuenta la inflación.

Becas de posgrado: 12 mil 442 millones de pesos, 3.8 por ciento mayor para beneficiar a 61 mil 998 estudiantes; seguirá trabajando para atender a poblaciones históricamente excluidas como población indígenas, madres de familia y personas con discapacidad.

Órdenes de aprehensión

Para el Sistema Nacional de Investigadores se destinarán 7 mil 277 millones de pesos, 31 por ciento más que el año pasado, para atender a 38 mil 127 investigadores en sus diferentes categorías.

“Es aclarar nada más”; si se presume que hubo malos manejos de recursos del Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme, subrayó.

“Tenemos que combatir la corrupción por parejo, desde luego, más arriba y de arriba hacia abajo, pero parejo, no tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la revolución mexicana, la corrupción, eso es lo que dio al traste con todo.

“Y nosotros tenemos que acabar con la corrupción, en todos lados, nada de esto que se investigó desde el sexenio pasado La Estafa Maestra, universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero; rectores caciques de universidades públicas enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española.

“Ya no, no debe haber impunidad para nadie, tenemos que purificar la vida pública y el que no tiene ningún delito, el que es inocente no debe preocuparse, para nada, porque también no se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan”, expuso.

Luego reiteró su llamado a los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal para que no actúen al margen de la ley.

“Puede ser que legalmente se cometa una injusticia y no vamos a dejar de pedirle a la Judicatura que actúe, que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie. Esto es muy importante”.

