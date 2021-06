El Presidente dice que “hubo filtraciones” sobre la L12 a NYT

Ciudad de México a 14 de junio de 2021.- Ayer, el diario The New York Timespublicó un reportaje de gran extensión sobre la tragedia de la Línea 12 del metro en la capital mexicana, está basada en documentos gubernamentales que abarcan varios años, entrevistas con personas que trabajaron en la construcción y análisis de la evidencia del lugar del siniestro realizado por expertos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el diario The New York Times recibió filtraciones para su reportaje sobre qué provocó la tragedia del la Línea 12 del Mero en la capital mexicana.

“Por qué colapsó la Línea 12 del Metro”, dijo ayer la portada del diario en un texto firmado por Natalie Kitroeff, Maria Abi-Habib, James Glanz, Oscar López, Weiyi Cai, Evan Grothjan, Miles Peyton y Alejandro Cegarra. The New York Times habla de “una investigación que muestra los graves fallos de construcción y las presiones políticas que hay detrás de una tragedia que amenaza a dos de las figuras más destacadas de México”.

Se refirió al Canciller Marcelo Ebrard y al empresario Carlos Slim Helú.

“Hay que esperar el dictamen. Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido, es muy difícil que no haya fuga de información”, dijo el Presidente durante su conferencia matutina.

“Debe de haber habido. Es que no alcanza la Jefa de Gobierno, ni ninguna autoridad, en un Gobierno, a tener seguridad de que los servidores públicos van a actual con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así, en todos lados”, añadió el mandatario.

El mandatario afirmó que ninguna autoridad puede contener las filtraciones, ya que en todo Gobierno “hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto”.

“Debe de haber habido. Es que no alcanza la Jefa de Gobierno, ni ninguna autoridad, en un Gobierno, a tener seguridad de que los servidores públicos van a actual con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no sólo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así, en todos lados”, agregó el mandatario.

López Obrador negó que la filtración al diario estadounidense sea “fuego amigo” y aseguró que se busca confrontar a Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Ese [el fuego amigo] es también otro estribillo político de nuestros adversarios, quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia, ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, porque están ellos, los conservadores muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo, no hay dirigentes, pero e el flanco izquierdo hay para tirar para arriba, para apostar, ellos apuestan por eso, que nos fraccionemos”, aseveró.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet