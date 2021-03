El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación de 0.82%

18 de Marzo de 2021.- En los mercados financieros globales se ha reanudado la especulación de que la inflación en Estados Unidos podría acelerarse, luego de que ayer la Reserva Federal no modificó sus expectativas para la tasa de interés que se espera se mantenga sin cambios hasta 2023, al mismo tiempo que elevó las expectativas de inflación y crecimiento económico. Debido a la especulación de que la inflación podría acelerarse, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 9.6 puntos base, ubicándose en 1.74%, tocando un máximo de 1.7525% no visto desde el 24 de enero del 2020. Asimismo, la tasa a 30 años sube 8.2 puntos base, ubicándose en 2.50%, niveles no vistos desde el 1 de agosto del 2019.

En el mercado cambiario, el índice ponderado del dólar recupera parcialmente las pérdidas del miércoles, mostrando un incremento de 0.46% frente a sus principales cruces. Por su parte, el peso mexicano inicia la sesión con una depreciación de 0.82% o 16.8 centavos, cotizando alrededor de 20.57 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.2829 y un máximo de 20.5950 pesos por dólar. A pesar de la depreciación de esta mañana, en la semana el peso acumula una apreciación de 0.61% o 12.5 centavos.

En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas pierden terreno frente al dólar, con el peso mexicano ubicándose en la posición cinco entre las más depreciadas. La divisa más depreciada es el zloty polaco con 1.13%, seguida del forinto húngaro con 1.01%, el rand sudafricano con 0.88% y la corona checa con 0.87%. También pierden otras divisas relevantes, como el franco suizo con 0.68%, el euro que pierde 0.53% y la libra esterlina con 0.34%. Cabe señalar que el Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia en 0.1% y señaló que mantendrá el ritmo de compra de activos, pues las condiciones económicas siguen siendo inciertas.

Una notable excepción en el mercado cambiario es la lira turca, que inicia con una apreciación de 2.19% cotizando en 7.34 dólares por lira, luego de que el banco central de Turquía elevó la tasa de interés repo a una semana de 17 a 19%, el doble de lo esperado por el mercado. De acuerdo con el comunicado, el banco central de Turquía ha decidido implementar una postura restrictiva tras considerar los riesgos al alza para la inflación y sus expectativas.

Sigue habiendo factores internos que elevan la vulnerabilidad del peso mexicano a la especulación en contra. El día de ayer el presidente de México señaló que de determinarse que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, enviará una iniciativa para reformar la constitución, aunque se necesiten dos terceras partes del Congreso para su aprobación. Lo anterior podría elevar la percepción de riesgo con respecto a México, elevando a su vez el riesgo de mayor volatilidad del tipo de cambio.

En cuanto a indicadores económicos, el INEGI publicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), el cual estima anticipadamente una contracción anual de 4.0% del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de febrero, lo que implicaría 18 meses consecutivos de retrocesos anuales. Para las actividades manufactureras anticipa una caída anual de 4.2% y los servicios de 4.3%. Cabe recordar que en febrero, la actividad económica enfrentó un entorno complejo relacionado con: 1) la desfavorable evolución de la curva de contagios de Covid19 durante la primera quincena del mes; 2) los apagones y problemas en el suministro de gas en 26 de los 32 estados del país ante la llegada de la tormenta invernal que azotó Texas y el norte de México a mediados de febrero; y 3) la escasez global de semiconductores, lo cual ha impactado a las manufacturas, particularmente el sector automotriz. Por ahora, las estimaciones para los primeros dos meses del año muestran una contracción anual promedio de la actividad económica de 4.0%.

Por su parte, durante la semana que terminó el 13 de marzo, se reportaron en Estados Unidos 770 mil solicitudes nuevas de apoyo por desempleo, por encima de las 700 mil esperadas por el mercado y aumentando en 45 mil con respecto a la semana previa. Este es el mayor nivel desde el 13 de febrero, señal de que la recuperación en el mercado laboral sigue siendo débil. Las solicitudes continuas de apoyo por desempleo, de aquellas personas que ya están recibiendo el apoyo o continúan a la espera, disminuyeron de 4.142 a 4.124 millones.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.37 y 20.73 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.51%, cotizando en 1.1918 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.34% y cotiza en 1.3918 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 9.9 puntos base, a 1.74%, nivel no visto desde febrero del 2020, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 3.5 puntos base, a una tasa de 6.555%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.73% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.6075 a 1 mes, 21.9569 a 6 meses y 21.3952 pesos por dólar a un año.

