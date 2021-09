El peso inicia la sesión mostrando una apreciación de 0.18%

13 de septiembre de 2021.- El peso inicia la sesión mostrando una apreciación de 0.18% y cotizando alrededor de 19.86 pesos por dólar, con el tipo de cambio alcanzando un nivel mínimo de 19.8544 y un máximo de 19.9103 pesos por dólar. El comportamiento lateral del peso mexicano se debe a que el mercado se mantiene a la espera de mayor información o señales sobre el futuro de la política monetaria en México, ya que se anticipa que la Junta de Gobierno vuelva a subir la tasa de interés, debido a que persisten riesgos al alza para la inflación.

En la semana se publicará muy poca información económica en México, destacándose los datos de oferta y demanda agregada correspondientes al segundo trimestre, en donde se podrá observar a detalle la composición del PIB desagregado por consumo, inversión (pública y privada), gasto del gobierno y sector externo.

En el resto del mercado cambiario se observan pérdidas frente al dólar, con el índice ponderado mostrando un avance de 0.19%, debido a cautela del mercado pues podría regresar la especulación de que la Reserva Federal adoptará una postura monetaria menos flexible debido a las presiones inflacionarias. La semana pasada, la inflación al productor de agosto se ubicó en una tasa anual de 8.3%, ligeramente por encima de las expectativas del mercado de 8.2% y ubicándose en su mayor nivel desde que comienza la serie (2010), marcando un nuevo récord por quinto mes consecutivo. Por su parte, la inflación al productor de bienes terminados se ubicó en 10.5%, su mayor nivel desde junio de 1981 (la serie inicia en 1948). Mañana martes se publicará la inflación al consumidor de agosto, que se espera se ubique en una tasa anual de 5.3%, niveles similares a los dos meses previos.

Es importante recordar que las presiones inflacionarias en Estados Unidos y a nivel global, están relacionadas con interrupciones de las cadenas de suministro por la escasez de componentes en varias industrias, mayores costos de transporte, mayores precios de materias primas y en el caso de Estados Unidos, mayores costos laborales. En el mercado de materias primas, el precio del aluminio inicia la sesión con ganancias cotizando en 2,950.50 dólares por tonelada métrica, con un aumento de 0.91% y alcanzando 3,000 dólares no visto desde el 31 de julio del 2008. Lo anterior se debe a que la provincia china de Yunnan ordenó frenar la producción de aluminio.

Por su parte, las principales mezclas de petróleo inician la sesión con ganancias, ya que continúan las preocupaciones en torno a los suministros estadounidenses. De acuerdo con la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, alrededor de 880 mil barriles diarios de la producción en el Golfo de México en Estados Unidos aún no se ha restaurado, tras el paso del huracán Ida. Ante esto, el WTI inicia la sesión cotizando en 70.20 dólares por barril, con un aumento en su precio de 0.69%.

En cuanto a indicadores económicos en México, el IMSS dio a conocer la creación de 128,900 puestos de trabajo durante agosto, con lo que se acumula la creación de 647,091 posiciones laborales en los primeros ocho meses del 2021. Con lo anterior, en los últimos 13 meses se han recuperado el 82.75% de los empleos perdidos durante los primeros cinco meses de la pandemia (1,117,584 empleos perdidos entre marzo y julio del 2020). Con el dato de hoy, el número de puestos de trabajo afiliados al IMSS se ubica solo 192,713 posiciones por debajo del nivel pre pandemia en febrero del 2020. De los 128,900 empleos creados en diciembre, el 97% fueron permanentes, lo cual está relacionado con la entrada en vigor de la nueva ley de outsourcing.

No obstante, los datos no muestran una imagen completa del mercado laboral mexicano, pues datos del ENOE al mes de junio muestran que 5 millones de personas siguen afectadas laboralmente por la pandemia, considerando los niveles de población desocupada, disponible y sub ocupada con respecto a niveles de febrero del 2020.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.82 y 19.95 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.27%, cotizando alrededor de 1.1782 pesos por dólar, mientras que la libra muestra pocos cambios con respecto al cierre del viernes, ubicándose en 1.3835 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 1.5 puntos base y se ubica en 1.33%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 6.97%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.49% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9635 a 1 mes, 20.3868 a 6 meses y 20.9548 pesos por dólar a un año.

