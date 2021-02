El peso inicia la sesión con una depreciación significativa de 1.51%

22 de Febrero de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación significativa de 1.51% o 30.8 centavos, cotizando alrededor de 20.74 pesos por dólar, tocando un máximo de 20.8168 pesos, el nivel más alto del tipo de cambio desde el 6 de noviembre del 2020. Cabe notar que, en la sesión, el peso mexicano se ubica como la divisa más depreciada, seguida de la lira turca con 1.46% y el rand sudafricano con 1.29%. La depreciación del peso es principalmente resultado de tres factores:

El dólar estadounidense sigue relativamente fuerte, con el índice ponderado avanzando 0.07% esta mañana, ante las expectativas de una mayor inflación en Estados Unidos a medida que la economía se recupera y que la administración de Joe Biden impulsa un nuevo paquete de estímulos fiscales de 1.9 billones de dólares que se espera sea aprobado en la Cámara de Representantes este viernes 26 para ser enviado al Senado, con la intención de aprobarlo antes del 14 de marzo.

En el mercado de bonos, las tasas de rendimiento siguen su tendencia al alza, con la tasa a 10 años subiendo 3.7 puntos base y ubicándose en 1.37%, ante la expectativa de que la Reserva Federal podría mostrar una postura menos acomodaticia en los próximos meses. En lo que va de febrero, la tasa a 10 años ha subido 30.8 puntos base, mientras que la tasa a 20 años ha subido 33 puntos base, evidencia de un incremento en las expectativas de inflación.

Es importante señalar que los mercados de capitales también se han visto afectados por la especulación en torno a una política monetaria menos flexible. En Europa, los principales índices inician la semana perdiendo 0.86% en promedio, mientras que, en Estados Unidos, el mercado de futuros apunta a pérdidas superiores al 1.3% para emisoras del sector tecnológico.

El avance en el proceso de vacunación relativo a otras economías. Divisas de países como Reino Unido y Chile que muestran tasas relativamente elevadas de vacunación (27.8 y 15.1 de cada 100 habitantes respectivamente), sus monedas se encuentran entre las más apreciadas desde el 5 de febrero. La libra esterlina se ha apreciado 2.09%, mientras que el peso chileno se ha apreciado 3.58%. En contraste, el peso mexicano es la divisa más depreciada, perdiendo 3.47% en el mismo periodo. En México se han vacunado a cerca de 1.3 personas por cada 100 habitantes. Es importante señalar que la fortaleza del peso chileno también está asociada al incremento en el precio del cobre durante febrero que ha sido cercano al 16%, aunque no se puede ignorar que existe una clara relación entre el avance en el proceso de vacunación y el desempeño de la moneda de cada país frente al dólar. Sigue elevándose la percepción de riesgo con respecto a México. El viernes pasado la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Ley Eléctrica, la cual pretende darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho eléctrico. Mañana 23 de febrero, la reforma será discutida y sometida a votación en la Cámara Baja. De ser aprobada, pasaría por último a la Cámara de Senadores para ser publicada como ley en el mes de abril. Una de las principales preocupaciones, es en torno al T-MEC, por posibles sanciones y demandas internacionales por incumplimiento.

Se estima que México únicamente cuenta con inventarios de gas natural por 1.5 a 3 días, por lo que tampoco se descarta escasez de energía eléctrica en algunas regiones del país, como sucedió la semana pasada, mientras en Estados Unidos restablecen las cadenas de suministro de gas natural.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación con el detalle de los estímulos fiscales a Pemex aplicables para el ejercicio fiscal del 2021, que permitirán deducir cerca de 73 mil millones de pesos y a su vez reducir el pago por Derecho de Utilidad Compartida de 58 al 54%.

En el mercado de commodities, el cobre alcanzó un máximo de 9,074 dólares por tonelada métrica, no visto desde el 8 de noviembre de 2011. Por su parte, el aluminio alcanzó un máximo de 2,177 dólares por tonelada métrica no visto desde el 5 de octubre del 2018, mientras que el níquel alcanzó un máximo de 20,110 dólares por tonelada métrica no visto desde el 20 de mayo del 2014. Finalmente, el precio del zinc alcanzó un máximo de 2,952.50 dólares por tonelada métrica no visto desde primero de abril del 2019.

Cabe notar que, en la semana, se espera la publicación de información económica relevante, destacándose en Estados Unidos la revisión a las cifras de crecimiento económico del 2020 el día 25. Por su parte en México, el 24 se publicarán las cifras de inflación para la primera quincena de febrero, el 25 la revisión a los datos de crecimiento económico al cuarto trimestre y el IGAE al mes de diciembre. El mismo 25 se publicarán las cifras de la Balanza de Pagos y las minutas de política monetaria de Banco de México, ambos a las 9:00 horas. Hacia el cierre de la semana se publicarán las cifras de comercio al mes de enero.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.65 y 20.87 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.11%, cotizando en 1.2132 dólares por euro, mientras que la libra avanza 0.02% y cotiza en 1.4019 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se aumenta en 1.5 puntos base, a 1.35%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 3.7 puntos base, a una tasa de 6.12%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.80% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.83725 a 1 mes, 21.1741 a 6 meses y 21.5927 pesos por dólar a un año.

