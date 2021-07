El peso inicia la sesión con una depreciación moderada de 0.17%

05 de julio de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación moderada de 0.17% o 3.4 centavos, cotizando alrededor de 19.81 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.7728 y un máximo de 19.8338 pesos por dólar. En el mercado cambiario, el peso mexicano es de las pocas divisas que pierden terreno esta mañana, solo superado por el dólar canadiense que se deprecia 0.29%. Después del peso mexicano, la tercera divisa más depreciada es el rublo ruso que pierde 0.11%. El índice ponderado del dólar muestra pocos cambios, perdiendo 0.04% frente a sus principales cruces.

Cabe recordar que hoy es día feriado para los mercados financieros en Estados Unidos, debido a las celebraciones del 4 de julio, por lo que permanecerán cerrados los mercados de capitales, bonos y commodities que tengan operaciones en ese país. Asimismo, se publicará poca información económica relevante y es probable que la liquidez del mercado cambiario se reduzca significativamente después de las 10:50 horas, tras el cierre de operaciones en Europa. Debido a la combinación de poca información económica, mercados cerrados en Estados Unidos y baja liquidez, se espera que sea una sesión de poca volatilidad en el tipo de cambio y sin una tendencia clara, a menos que se dé a conocer alguna noticia de relevancia. El tipo de cambio probablemente muestre una mayor volatilidad a partir del martes, con la normalización de las operaciones en Estados Unidos y en anticipación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal programadas para el miércoles a las 13:00 horas.

Por otro lado, en el mercado de materias primas esta mañana se observa un incremento del precio del petróleo. El WTI avanza 0.49%, cotizando en 75.53 dólares por barril, todavía por debajo del máximo en el año de 76.22 dólares alcanzado el jueves de la semana pasada. Lo anterior se debe a que la OPEP y países aliados no han llegado a un acuerdo para incrementar gradualmente la producción petrolera, principalmente por diferencias entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Hoy se reanudan las conversaciones, pero no hay señales de que se alcanzará un acuerdo en el corto plazo. A pesar del incremento en el precio del petróleo, no se observa un patrón de ganancias para divisas de países productores del petróleo. Cabe recordar que las tres divisas más depreciadas esta mañana son el dólar canadiense (-0.34%), el peso mexicano y el rublo ruso (-0.17%).

En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó el indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de junio, que aumentó 1.5 puntos para ubicarse en un nivel de 44.49 puntos, lo más alto desde septiembre de 2019. Con esto, el ICC superó por primera vez el nivel pre-pandemia al ubicarse 0.8 puntos (1.9%) por encima del nivel observado en febrero 2020. Todos los componentes del ICC registraron aumentos en el mes, pero destacó que el de mayor aumento fue el que se refiere a las posibilidades de que los hogares consuman bienes duraderos en el futuro (+1.7 puntos), así como la expectativa de los hogares respecto a la situación económica del país dentro de 12 meses (+1.6). Este último a su vez es el componente que muestra el mayor incremento en lo que va del año, con un aumento de 8.0 puntos. No obstante, en términos porcentuales, el componente que muestra la mayor mejoría es el de la situación actual del país respecto a hace 12 meses (+24.9%), por motivos obvios dado que hace un año el país pasaba por una de las peores crisis de la historia. La población se mostró optimista frente a los resultados de las elecciones realizadas el 6 de junio, resultando en incrementos en todos los componentes del ICC, esto a pesar de que la economía continúa recuperándose a un ritmo lento y las condiciones de seguridad pública e inflación empeoran, como se observa en la encuesta de expectativas más reciente del Banco de México. Estos últimos dos factores, así como la posibilidad de una nueva ola de casos de coronavirus, como se ha observado en otros países, representan los mayores riesgos para el consumo nacional.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.72 y 19.95 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.03%, cotizando en 1.1862 dólares por euro, mientras que la libra gana 0.20%, ubicándose en 1.3851 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En México, el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 7.04%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.60% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.8900 a 1 mes, 20.2879 a 6 meses y 20.8606 pesos por dólar a un año.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet