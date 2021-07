El peso inicia la sesión con una depreciación moderada de 0.12%

01 de julio de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación moderada de 0.12% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 19.96 pesos por dólar, perdiendo terreno por tercera sesión consecutiva, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.9100 y un máximo de 20.0158 pesos por dólar. En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, mientras que el índice ponderado del dólar avanza 0.06%, subiendo por cuarta sesión consecutiva. El avance moderado del dólar es debido a la cautela previo a la publicación de la nómina no agrícola de junio en Estados Unidos, dato que se publicará mañana a las 7:30 horas. Es importante señalar que durante la semana el tipo de cambio no ha mostrado una tendencia clara y los movimientos han sido irregulares, debido a una disminución gradual de la liquidez, algo que tiende a ocurrir durante los meses de verano.

En el mercado cambiario la divisa más depreciada es el won surcoreano, que pierde 0.58% luego de que el gobierno extendió las restricciones a reuniones de más de 5 personas debido a un incremento en los nuevos contagios de Covid-19. En Corea del Sur se han registrado casi 800 nuevos casos diarios en los últimos dos días de junio, 250 casos más que el promedio diario en la primera mitad del mes. Por su parte, en Reino Unido se confirmaron más de 25,500 casos nuevos el 30 de junio, algo que no sucedía desde el 29 de enero, acumulando ya 3 días con incrementos superiores a 20,000 contagios. En el mercado cambiario, la libra esterlina muestra una depreciación de 0.18%, cotizando en 1.3806 dólares por libra. Aunque hoy el nerviosismo asociado a la pandemia está contenido en pocas divisas, durante el mes de julio es probable que se observen episodios de aversión al riesgo.

En otros mercados financieros se observa optimismo. En el mercado de capitales los principales índices de Europa avanzan en promedio cerca de 0.22%, con el FTSE 100 de Londres ganando 0.83% y el DAX de Alemania 0.26%. En Estados Unidos el mercado de futuros apunta a una ganancia moderada de 0.20% en los principales índices. En el mercado de materias primas, los precios del petróleo muestran ganancias significativas. El WTI avanza 2.71%, cotizando en 75.46 dólares por barril, tocando un nuevo máximo de 75.74 dólares, su mayor nivel desde el 4 de octubre del 2018. Los incrementos en el precio del petróleo se deben a que la OPEP y aliados siguen discutiendo el ritmo al que planean incrementar la producción petrolera en la segunda mitad del año, el cual podría ser de solamente 2 millones de barriles diarios. Es importante mencionar que las presiones al alza sobre los precios del petróleo y otras materias primas podrían ocasionar de nuevo especulación sobre las presiones inflacionarias a nivel global y principalmente en Estados Unidos.

También hay optimismo por la publicación de indicadores económicos relevantes. En la Eurozona se publicó el índice PMI final de manufactura correspondiente a junio, el cual se ubicó en 63.4 puntos, ligeramente por encima de la estimación previa de 63.1 puntos, marcando un nuevo récord por cuarto mes consecutivo. Por país, la mayor lectura se observó en los Países Bajos (68.8 pts), seguido por Austria (67.0 pts) y Alemania (65.1 pts), en donde el registro de Austria marcó un nuevo récord. Las empresas del sector manufacturero han enfrentado una demanda muy alta, con una escasez de oferta lo que limita la producción y aumenta los plazos de entrega y los precios. De hecho, durante junio se observó un aumento récord en los precios de los insumos. En Estados Unidos se publicará el PMI final de manufactura a las 8:45 am y el ISM de manufactura a las 9:00 am, el cual se espera se ubique en 61 puntos, por debajo de la lectura anterior de 61.2 unidades.

En cuanto a indicadores económicos en Estados Unidos, el reporte semanal de empleo mostró que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron en 51 mil con respecto a la semana anterior, ubicándose en un nivel de 364 mil, por debajo de las expectativas del mercado de 388 mil. Esta es la segunda semana consecutiva en que disminuyen las solicitudes, ubicándose en su menor nivel desde el 14 de marzo del 2020, antes del impacto inicial de la pandemia. Cabe recordar que durante junio, 22 estados eliminaron los beneficios adicionales por desempleo con la intención de motivar la búsqueda de empleo. Bajo este contexto, se espera que la nómina no agrícola de junio muestre la creación de 700 mil empleos, mayor a la observada en mayo de 559 mil.

Por su parte, en México, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) correspondiente al mes de junio mostró una reducción del pesimismo en los cuatro sectores encuestados (manufactura, comercio, construcción y servicios). El sector construcción permanece bajo el umbral del optimismo de 50 puntos, siendo este el único que no ha logrado superarlo, manteniéndose como el más rezagado (ubicándose en 48.95 puntos). Por otra parte, el sector servicios logró posicionarse por arriba del umbral (enfrentando 51.50 puntos), lo cual no sucedía desde junio de 2019. Mientras, el mayor crecimiento mensual, se presentó en el sector comercio, al avanzar 2.08 puntos (ubicándose en 53.08 puntos). Si bien, durante junio, se registró un menor pesimismo en todos los sectores, siendo este el cuarto mes consecutivo de incrementos en la confianza, hacia adelante existen factores que podrían deteriorar la confianza empresarial. En las últimas semanas, el nerviosismo derivado del alza en casos de Covid ha aumentado, como resultado de la llegada de la variante Delta al país, que se caracteriza por ser entre 40 a 60% más transmisible que la variante Alpha. Una nueva ola de contagios podría traer consigo incertidumbre ante la imposición de nuevas medidas de restricción o el posible cierre de actividades no esenciales.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.84 y 20.09 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.14%, cotizando en 1.1875 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.17%, ubicándose en 1.3807 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 1.47%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 6.98%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.54% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.0321 a 1 mes, 20.4419 a 6 meses y 21.0159 pesos por dólar a un año.

