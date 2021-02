El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.81%

17 de Febrero de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.81% o 16.3 centavos, cotizando alrededor de 20.32 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.1529 y un máximo de 20.3508 pesos. La depreciación del peso es principalmente resultado de una corrección al alza del dólar estadounidense, cuyo índice ponderado avanza 0.25%, observándose un fortalecimiento frente a la mayoría de los principales cruces del dólar. En los mercados financieros se observa un incremento de la percepción de riesgo, con los mercados de capitales en Europa mostrando un retroceso promedio de 0.20%, debido a la publicación de reportes trimestrales peores a lo esperado.

En el mercado de materias primas continúan observándose ganancias, destacándose los commodities energéticos. El WTI muestra un avance de 1.53%, cotizando en 60.97 dólares por barril y alcanzando un máximo de 61.26 dólares, nivel no visto desde el 8 de enero del 2020. Por su parte, el precio del gas natural muestra una disminución en la sesión de 0.86%, pero acumula un incremento en la semana de 6.59%, mientras que la gasolina sube 2.26% en la sesión y acumula un incremento semanal de 7.08%. Lo anterior sigue siendo resultado de las fuertes heladas que han alcanzado el sur de Estados Unidos y en particular el estado de Texas, lo que ha reducido la producción petrolera en cerca de 3.5 millones de barriles diarios o cerca de un tercio de la producción petrolera de Estados Unidos. Se estima que las afectaciones a la producción continúen durante la semana y no se descarta que estas se extiendan durante febrero, afectando a su vez el suministro de energía eléctrica en el sur de Estados Unidos y en México.

En México, se han extendido las afectaciones por cortes de energía, que de acuerdo con medios se han llevado a cabo cortes aleatorios en al menos 29 estados, más allá de los 12 anunciados inicialmente. Estos cortes de energía están teniendo un impacto directo sobre la actividad económica y podrían verse reflejados de manera significativa en el crecimiento económico del primer trimestre de este año.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, el Índice de Precios al Productor avanzó a una tasa mensual de 1.3% durante enero, superando las expectativas del mercado de 0.4% y siendo el mayor avance mensual desde que inicia el índice (diciembre 2009). En su variación anual la inflación al productor mostró un incremento de 1.7%, siendo el quinto aumento consecutivo.

Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron a una tasa mensual de 5.3% durante enero, muy por encima de la expectativa del mercado de 1.1%, siendo el primer aumento después de tres meses a la baja. Esto como consecuencia del relajamiento en las medidas de confinamiento que se observaron durante el mes, el optimismo causado por el tercer cheque de estímulos y los avances en el proceso de vacunación. A tasa anual, las ventas minoristas crecieron 7.4%, hilando ocho meses consecutivos al alza.

A las 8:15 am se publica la producción industrial de enero, mientras que a la 1:00 pm se darán a conocer las minutas de la última junta de política monetaria de la Reserva Federal, lo que también podría explicar la cautela de los mercados financieros esta mañana.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.20 y 20.42 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.40%, cotizando en 1.2057 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.22% y cotiza en 1.3873 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se aumenta en 1.0 punto base, a 1.32%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 5.72%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.74% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.3438 a 1 mes, 20.6696 a 6 meses y 21.0836 pesos por dólar a un año.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter