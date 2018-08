(AGENCIAS)

17 de Agosto de 2018.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.76% o 14.50 centavos, cotizando alrededor de 19.12 pesos por dólar, recortando parte de las ganancias observadas el día de ayer. El peso pierde terreno frente al dólar junto con las divisas de las economías emergentes como consecuencia del efecto contagio de la depreciación de la lira turca, que inicia con una caída de 5.15%, cotizando en 6.13 liras por dólar.

El nerviosismo por la relación comercial y geopolítica entre Estados Unidos y Turquía se incrementó, luego de que el gobierno turco advirtiera que replicarían cualquiera sanción comercial que Estados Unidos decida imponerle. Cabe agregar que hace unos momentos reiteró su postura inflexible sobre la liberación del pastor estadounidense acusado de colaborar con un intento de golpe de Estado en 2016, lo que podría incrementar aún más las tensiones entre ambos países. El día de ayer, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos, mencionó que su país aplicaría aranceles adicionales si el gobierno turco no libera pronto al pastor estadounidense.

El regreso de la incertidumbre ante la crisis de confianza de Turquía y su posible efecto contagio sobre otras economías, principalmente europeas, causa que esta mañana se observe una menor demanda por activos de riesgo. Lo anterior provoca que los mercados de capitales en Europa registren pérdidas generalizadas: El DAX de Alemania cae 0.70%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocede 0.46%.

Por otro lado, la renegociación del TLCAN volvió a tomar relevancia tras los comentarios del representante comercial de estados Unidos, Robert Lighthizer, durante la ronda de conversaciones bilaterales más recientes con México. Aunque Lighthizer mencionó que la negociación con la delegación mexicana continúan avanzando, reiteró que su país no tiene prisa por resolver el asunto, pues en caso de no alcanzar un acuerdo favorable, Estados Unidos preferiría no tener ninguno en absoluto. En línea con los comentarios del líder de la negociación estadounidense, Donald Trump mencionó que su país todavía cuenta con mejores alternativas antes de negociar un mal acuerdo, por lo que no se descarta un deterioro en el lenguaje de cooperación entre la administración de Trump y el gobierno de México.

Por otra parte, en México, el día de hoy a las 9:00 horas se dará a conocer los resultados del informe técnico que solicitó la nueva administración, encabezada por López Obrador, para determinar la viabilidad y continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.90 y 19.20 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.24%, cotizando en 1.1404 dólares por euro. Por su parte, la libra inicia la sesión cotizando en 1.2728 dólares por libra, mostrando una apreciación mínima de 0.09%.

Mercado de Dinero.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra pocos cambios con respecto al cierre de la sesión anterior, ubicándose en 2.86%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra también pocos cambios, ubicándose en 7.91%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.13% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.2164 a 1 mes, 19.6847 a 6 meses y 20.2242 pesos por dólar a un año.

