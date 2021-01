15 de Enero de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.61% o 11.9 centavos, cotizando alrededor de 19.82 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.6876 y un máximo de 19.8400 pesos por dólar. En el mercado cambiario el dólar se fortalece ante un regreso moderado de la percepción de riesgo a los mercados financieros globales, pues ya se ha descontado en días previos el optimismo asociado a los estímulos fiscales que planea impulsar la nueva administración de Joe Biden en Estados Unidos. El índice ponderado del dólar muestra un fortalecimiento de 0.40%. Cabe señalar que, en la semana, el dólar ha mostrado un comportamiento lateral y muestra pocos cambios, avanzando apenas 0.21%.

Ayer el presidente electo Joe Biden, dio a conocer su plan de apoyo para impulsar la recuperación económica. El paquete de estímulos es de 1.9 billones de dólares e incluye pagos directos por 1,400 dólares, una extensión a los beneficios por desempleo, apoyo a los gobiernos locales, entre otros. Asimismo, propone aumentar el salario mínimo federal a 15 dólares por hora, desde los 7.25 actuales. No se observa una ola de optimismo en los mercados debido a que existen dudas de que el paquete pueda ser aprobado rápidamente después del 20 de enero, principalmente porque es necesario el apoyo completo de los demócratas en el Senado.

La pandemia también sigue avanzando a un ritmo acelerado. Las muertes por coronavirus a nivel global ya alcanzaron los dos millones y el país con mayor número de defunciones registradas es Estados Unidos, seguido por Brasil, India, México y Reino Unido. Lo anterior sigue representando un riesgo para la recuperación económica global. En los mercados de capitales de Europa se observan pérdidas cercanas a 1% en promedio, mientras que en Estados Unidos el mercado de futuros apunta a pérdidas cercanas a 0.30%. En el mercado de dinero nuevamente se observa un incremento en la demanda por activos libres de riesgo, con lo cual la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2.9 puntos base a 1.10%.

En el mercado de materias primas también se observa un retroceso, principalmente en los precios de los energéticos, con el WTI perdiendo 1.08% y cotizando alrededor de 52.99 dólares por barril. Cabe notar que esta semana los precios de varios commodities agrícolas alcanzaron máximos desde hace más de 6 años. El precio del trigo tocó un nivel de 6.93 dólares por bushel, no visto desde el 14 de mayo del 2014, acumulando una ganancia en un periodo de 12 meses de 19.23%, mientras que la soya tocó un máximo de 14.36 dólares, no visto desde el 2 de junio del 2014, acumulando un incremento en su precio de 53.32% en los últimos 12 meses. Asimismo, el maíz tocó un máximo de 5.41 dólares por bushel, no visto desde el 27 de junio del 2013, avanzando 37.81% en los últimos 12 meses. A pesar de que los incrementos de estos precios son significativos, existe un riesgo moderado de que se observen presiones inflacionarias en México como consecuencia. En el índice nacional de precios al consumidor, los productos relacionados con el maíz tienen una ponderación de 2.2524 puntos porcentuales, los productos vinculados al trigo de 2.1995 puntos porcentuales y la soya de 0.0157 puntos porcentuales, por lo que en conjunto explican cerca de 4.47% de las variaciones del índice general de precios.

En cuanto a indicadores económicos, en diciembre las ventas minoristas de Estados Unidos disminuyeron a una tasa mensual de 0.7%, mientras que el mercado anticipaba una contracción de 0.1% y acumulando tres meses consecutivos a la baja. Lo anterior es señal de un debilitamiento en el consumo ante el endurecimiento de las medidas de confinamiento. A tasa anual, las ventas minoristas crecieron 2.9%, hilando seis meses consecutivos al alza. Por otro lado, la producción industrial de Estados Unidos se publica a las 8:15 y el mercado espera un incremento mensual de 0.5%.

En México, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) reveló que, en septiembre del 2020, 15 de los 32 estados del país mostraron retrocesos mensuales, con las mayores caídas registrándose en Nayarit (16.69%), luego de crecer 15.14% el mes previo, seguido de Colima (7.66%) y Chiapas (7.37%). En contraste, los mayores aumentos a tasa mensual se observaron en Zacatecas (9.69%), Quintana Roo (6.15%) y Ciudad de México (4.87%). Si bien Quintana Roo registra el segundo mayor avance mensual durante septiembre, en términos anuales registra la cuarta caída más profunda de 20.43%, pues el efecto rebote en la entidad los meses previos ha sido moderado, ya que su actividad económica en general se ha visto afectada por la crisis del sector turístico.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.70 y 20.02 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.22%, cotizando en 1.2128 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.44% y cotiza en 1.3629 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 3.2 puntos base, a 1.10%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en una tasa de 5.67%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.16% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9006 a 1 mes, 20.2246 a 6 meses y 20.6323 pesos por dólar a un año.

