El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.58%

26 de noviembre de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.58% o 12.6 centavos, cotizando alrededor de 21.69 pesos por dólar, perdiendo por séptima sesión consecutiva y acumulando una caída de 5.04% o 1 peso y 4 centavos en este periodo. En lo que va de la sesión, el tipo de cambio ha tocado un mínimo de 21.5358 y un máximo de 22.1550 pesos por dólar, nivel no visto desde el 30 de septiembre del 2020. La depreciación del peso se debe a dos factores:

1. Se ha elevado la aversión al riesgo a nivel global por la nueva variante del coronavirus por ahora llamada B.1.1.529, que en varios países ha desatado restricciones de viaje hacia África, principalmente Sudáfrica, en donde se identificó. A pesar de que se están implementando medidas de confinamiento, la nueva variante ya ha sido detectada en varios países como Hong Kong e Israel, por lo que probablemente ya se ha extendido a otras regiones del mundo. Cabe recordar que apenas la semana pasada varios países de Europa, en particular Austria y Alemania, consideraron la entrada en vigor de restricciones de movilidad ante un incremento acelerado en el número de contagios. La nueva variante del coronavirus eleva el riesgo de que se implementen medidas similares a las del segundo trimestre del 2020, con consecuencias negativas para la actividad económica global.

Hoy la Organización Mundial de la Salud está discutiendo las características de la nueva variante del coronavirus, en donde determinarán si se trata de una variante preocupante. De ser así se definiría su nombre como Nu.

En el mercado cambiario la aversión al riesgo se refleja en una fuerte caída de las divisas de países productores de materias primas y de economías emergentes y un fortalecimiento de las divisas consideradas refugio. El franco suizo se aprecia 1.09% seguido del yen japonés que avanza 1.07% y el euro con 0.70%. Por el contrario, las divisas más depreciadas son la lira turca con 2.76%, el rand sudafricano con 1.15%, el peso chileno con 1.08%, el dólar canadiense con 0.91%, el rublo ruso con 0.81%, el real brasileño con 0.74%, el dólar australiano con 0.63% y el peso mexicano con 0.58%. Cabe recordar que el peso mexicano es la segunda divisa emergente con mayor volumen de operaciones a nivel global, solo por detrás del yuan chino, por lo que es empleado para especular ante situaciones de riesgo.

En el mercado se capitales se observan pérdidas severas. En la sesión asiática, el índice Nikkei 225 de Japón perdió 2.53%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong retrocedió 2.67%. Las pérdidas son más profundas en Europa, con el FTSE 100 de Londres perdiendo 2.71% y el DAX de Alemania perdiendo 2.89%. En Estados Unidos también se esperan caídas en el mercado de capitales, pues el mercado de futuros muestra retrocesos de hasta 2% antes de la apertura. Es probable que el desempeño sea más negativo para empresas industriales y aquellas cuyo desempeño está atado a los ciclos económicos.

En el mercado de materias primas registran caídas significativas, principalmente entre los commodities industriales. El precio del WTI pierde 5.98% a 73.70 dólares por barril, mientras que el brent retrocede 5.59% a 77.62 dólares por barril. Por su parte, la gasolina cae 5.58% y el gas natural en Europa pierde 2.23%. En cuanto a metales industriales, el aluminio registra un retroceso de 3.26%, el cobre una caída de 2.91% y el níquel de 3.30%. Las materias primas caen cuando se observan riesgos significativos para la actividad económica global, pues podría verse amenazada la demanda.

Finalmente, en el mercado de bonos, la mayor demanda por activos libres de riesgo ha hecho que la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años baje 8.7 puntos base a 1.54%, en México la tasa permanece sin cambios con respecto al jueves.

Durante las próximas horas el desempeño de los mercados financieros a nivel global dependerá de las restricciones de viaje y medidas de confinamiento que sean anunciadas, principalmente en economías avanzadas. Asimismo, la confirmación de que la nueva variante del coronavirus es preocupante podría ocasionar episodios adicionales de aversión al riesgo, pues implica que la cuarta ola de la pandemia podría ser severa. En cuanto al tipo de cambio, los niveles actuales implican una mayor volatilidad, por lo que en una sesión podrían observarse movimientos amplios de hasta 50 centavos. Desde el punto de vista técnico, una depreciación que ubique al tipo de cambio por arriba de 22 pesos por dólar de forma sostenida, podría llevar a la paridad a un nivel entre 22.70 y 23.00 pesos por dólar, pues no se observan resistencias intermedias relevantes.

2. Se ha elevado la percepción de riesgo sobre México desde el martes con el retiro de la nominación de Arturo Herrera, debido a que no se sabe la razón por la cual se retiró la nominación. Además, no se sabe la postura de Victoria Rodríguez con respecto a las actuales presiones inflacionarias, por lo que los mercados han reaccionado con cautela ante la incertidumbre.

Aunque en el corto plazo los mercados están reaccionando con fuerza a la noticia de la pandemia, la percepción de riesgo sobre México sigue vigente e implica que, ante eventos que puedan erosionar la credibilidad del Banco de México, el peso mexicano observaría una depreciación adicional. En la semana, el peso mexicano se ubica como la segunda divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, con un retroceso de 4.18%, solo por detrás de la lira turca que pierde 9.52%. Cabe recordar que la depreciación de la lira turca se debe principalmente a su política monetaria errática dada la ausencia de autonomía del Banco Central.

En cuanto a indicadores económicos, en México la balanza comercial de octubre presentó un déficit de 2,700.99 millones de dólares, siendo el cuarto déficit comercial consecutivo y el mayor para un mes de octubre desde el 2018, de acuerdo con cifras originales. En el acumulado de diez meses se muestra un déficit de 11,969.72 millones de dólares.

En octubre las exportaciones crecieron a una tasa mensual de 0.18%, después de avanzar 2.82% en septiembre (revisión a la baja desde 3.03%), de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. Al interior, las exportaciones no petroleras se contrajeron 0.57% (Vs. +2.97 en septiembre). Mientras las exportaciones petroleras crecieron 11.43% mensual (Vs. +0.54 en septiembre), su mayor avance desde junio.

Por su parte, las importaciones crecieron a una tasa mensual de 1.12%, después de dos meses de contracciones al hilo, de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. Al interior, las importaciones petroleras crecieron 2.72%, tras caer 7.45% en septiembre. Las importaciones no petroleras crecieron 0.93% mensual. Por tipo de bien, las importaciones de consumo avanzaron 1.64%, su mayor crecimiento desde mayo. Por su parte, las importaciones intermedias crecieron 1.15% luego de caer dos meses consecutivos. Finalmente, las importaciones de bienes de capital se contrajeron 0.02% mensual (Vs. +1.15% en septiembre).

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 21.63 y 22.06 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.63%, cotizando en 1.1280 dólares por euro, mientras que la libra avanza 0.15%, ubicándose en 1.3342 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 8.7 puntos base ubicándose en 1.54%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 7.75%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 22.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.23% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 21.8162 a 1 mes, 22.3770 a 6 meses y 23.1224 pesos por dólar a un año.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet