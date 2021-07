El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.33%

12 de julio de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.33% o 8.35 centavos, cotizando alrededor de 19.93 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8570 y un máximo de 20.0117 pesos, luego de haber mostrado una apreciación de 0.61% durante la sesión de viernes. El movimiento de esta mañana se da ante un fortalecimiento de 0.25% del dólar estadounidense, de acuerdo con el índice ponderado, después de haberse debilitado por dos sesiones consecutivas. En el mercado cambiario las divisas más depreciadas son el rand sudafricano (-1.83%), seguida por la corona noruega (-0.50%) y el dólar canadiense (-0.42%). El fortalecimiento del dólar se da mientras el mercado permanece a la espera de indicadores económicos importantes, así como ante el nerviosismo por el incremento en casos de coronavirus.

Los mercados siguen atentos a la evolución de la pandemia, pues la nueva variante delta podría ser una amenaza para la recuperación económica, sobre todo en los países que no han logrado una campaña de vacunación efectiva. Bajo este contexto, durante el fin de semana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que espera que el banco mantenga su programa de compra de bonos en 1.85 billones de euros, al menos hasta marzo del 2022. Así dio la señal al mercado de que la política monetaria permanecerá flexible, sobre todo ante la nueva ola de coronavirus que se está observando en la mayoría de los países. En el mercado bursátil, las bolsas europeas muestran comportamientos mixtos, con el DAX de Alemania ganando 0.11%, el Euro Stoxx 50 0.10% y el FTSE 100 de Londres perdiendo cerca del 0.38%.

Por su parte en Estados Unidos, los futuros del S&P 500 indican que iniciará la sesión con pérdidas, luego de haber alcanzado un nuevo máximo histórico el viernes. Cabe mencionar que, esta semana los principales bancos darán a conocer sus resultados financieros del segundo trimestre del año, por lo que los participantes del mercado permanecerán atentos a estas publicaciones. El martes iniciarán JPMorgan y Goldman Sachs, seguidos por Citigroup y Bank of America el miércoles, mientras que Morgan Stanley reportará sus resultados el jueves.

En el mercado de petróleo, los precios de las principales mezclas iniciaron la sesión con pérdidas, ante el aumento en las preocupaciones en torno a su demanda debido al resurgimiento en los casos de coronavirus. El WTI muestra una contracción de 1.31% en su precio, cotizando en 73.58 dólares por barril.

En el continente asiático también se ha observado un incremento importante en los contagios de Covid-19, por lo que algunos países anunciaron nuevas medidas de confinamiento durante el fin de semana, incluidos Corea del Sur y Vietnam, lo que podría frenar el ritmo de recuperación económica. En la semana será relevante la publicación del PIB del segundo trimestre del 2021 de la economía china, pues dará una señal de cómo podría continuar la recuperación a nivel global. La cifra se dará a conocer el miércoles 14 por la noche, en donde el mercado espera un incremento anual de 8.1% en el PIB, tras el aumento de 18.3% observado en el primer trimestre.

Además del dato de la economía china, será relevante la publicación de la inflación de Estados Unidos, el martes 13, seguido por la inflación al productor el miércoles 14. Hay que recordar que, en las minutas los funcionarios de la Fed señalaron que las condiciones para empezar a reducir el ritmo de compras se podrían cumplir antes de lo esperado. Por lo anterior, el mercado permanecerá atento a los indicadores de inflación, así como a la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) de mayo el cual avanzó ligeramente a una tasa mensual de 0.14%, luego de haber disminuido 0.26% en abril. En términos anuales, el IMAI se incrementó 36.56% impulsado por la baja base de comparación. No obstante, con respecto a su nivel pre pandemia continúa mostrando una contracción de 2.56%, evidencia de que no se ha logrado una recuperación completa. Al interior, la actividad industrial fue impulsada por la aceleración en la industria de la construcción, la cual avanzó 2.02% mensual (Vs. abril -0.15%), aunque continúa siendo de los rubros más rezagados, permaneciendo 3.34% por debajo de su nivel pre pandemia. Por su parte, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica creció 1.31% mensual, seguido por el incremento de 1.03% en la minería. Destacó el estancamiento de la actividad manufacturera al contraerse 0.71% mensual, hilando dos meses a la baja. Cabe recordar que, la industria manufacturera enfrenta riesgos importantes incluyendo la escasez de semiconductores y el incremento en los precios de algunos materiales ante los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Con respecto a su nivel pre pandemia, la manufactura muestra una contracción de 1.43%.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.87 y 20.07 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.18%, cotizando en 1.1855 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.39%, ubicándose en 1.3847 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 2.2 puntos base, a una tasa de 1.34%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 disminuye en 2.8 puntos base, a una tasa de 6.80%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.50% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.0196 a 1 mes, 20.4240 a 6 meses y 20.9990 pesos por dólar a un año.

