El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.14%

26 de Febrero de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.14% o 2.9 centavos, cotizando alrededor de 20.88 pesos por dólar, observando un comportamiento lateral durante el overnight alrededor de 20.90 pesos por dólar. En los últimos días, particularmente ayer, el rango de cotización fue amplio, debido a las presiones al alza en las tasas de interés en el mercado de bonos de Estados Unidos. Esta mañana los bonos parecen haberse estabilizado, con la tasa a 10 años mostrando una disminución de 5.8 puntos base y ubicándose en 1.46%.

La baja demanda en el mercado primario de bonos, que ya se estaba reflejando en el mercado secundario desde finales de enero, fue resultado de una reducción de la exposición al riesgo ante posibles cambios en el futuro de la postura monetaria de la Fed. Si bien los oficiales de la Reserva Federal han reiterado que mantendrán sin cambios la tasa de interés y continuarán las inyecciones de liquidez, los indicadores económicos sólidos para la economía estadounidense están propiciando una reacción similar al “Taper Tantrum” del 2013, cuando las tasas reaccionaron al alza ante el anuncio de una normalización gradual de la política monetaria tras la Gran Recesión del 2008-2009. Cabe recordar que existe una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de un bono, por lo que incrementos de la tasa implican pérdidas en el valor de los portafolios en el corto plazo.

En el mercado cambiario el dólar estadounidense sigue mostrando fuerza, con el índice ponderado avanzando 0.30%, luego de subir 0.64% ayer. La mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces pierden terreno esta mañana, siendo las más depreciadas la rupia india con 1.41%, el won surcoreano con 1.37%, el dólar australiano con 1.28% y la lira turca con 1.10%. Cabe recordar que el fortalecimiento del dólar estadounidense durante la sesión del jueves se debió a un fuerte incremento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos, principalmente cerca del mediodía, tras una subasta de 62 mil millones de dólares de bonos del Tesoro a 7 años, con una demanda de 2.04 veces lo colocado, siendo la más baja desde 2009, mientras que la diferencia entre la tasa previo a la subasta y la tasa más elevada en la subasta fue de 4.2 puntos base, algo no visto antes para colocaciones similares.

Es probable que el mercado de capitales siga mostrando pérdidas durante la sesión, pues en el mercado de futuros los principales índices de Estados Unidos registran retrocesos cercanos a 0.20%. En Europa, los principales índices pierden en promedio cerca de 0.86%. En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI muestra un retroceso de 2.30%, cotizando en 62.07 dólares por barril, como resultado de una corrección a la baja de las ganancias en el mes, previo a una reunión de la OPEP el jueves de la siguiente semana, en donde se discutirá la continuidad de los límites a la producción petrolera de los países miembros y aliados. Durante febrero, el WTI acumula un incremento de 4.81%.

El día de hoy se espera que la Cámara de Representantes apruebe el paquete de estímulos de 1.9 billones de dólares propuesto por Joe Biden. No obstante, es probable que no se incluya el aumento al salario mínimo a 15 dólares, ya que, de acuerdo con la parlamentaria Elizabeth MacDonough, dicha propuesta no cumple con los requisitos para entrar dentro de la reconciliación presupuestaria, por lo que se necesitarían 60 votos para aprobar la medida.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el reporte mensual de ingreso y consumo personal referente a enero. Durante el primer mes del 2021, los ingresos personales aumentaron a una tasa mensual de 10%, hilando dos meses al alza y siendo el mayor incremento mensual desde abril 2020, apoyado por los estímulos fiscales. La tasa de ahorro se ubicó en 20.5%, aumentando desde la tasa de 13.7% observada en diciembre. Por su parte, el consumo personal avanzó a una tasa mensual de 2.4%, después de haberse disminuido en noviembre y diciembre.

Por su parte, en México, la Balanza Comercial de mercancías de enero, registró un déficit de 1,236 millones de dólares (Vs. -2,481 mdd en enero 2020), siendo el primero tras siete meses de superávits, de acuerdo con cifras originales. Esto debido a una mayor fortaleza de las importaciones y a efectos estacionales, pues las exportaciones no petroleras suelen ser débiles en el primer mes del año.

Las exportaciones totales registraron una caída mensual de 0.37%, mientras que en términos anuales crecieron a una tasa de 3.45%, sumando cuatro meses de incrementos. Lo anterior, a pesar de condiciones adversas relacionadas con: 1) el deterioro de las condiciones epidemiológicas a nivel global; 2) una base retadora, pues en diciembre las exportaciones totales crecieron 3.83% mensual y 7.36% anual; y 3) algunos bloqueos en las vías férreas de Michoacán, afectando el flujo de mercancías al puerto de Lázaro Cárdenas. Al interior de las exportaciones, las manufactureras retrocedieron a una tasa mensual de 0.74% (+4.87% anual), como resultado de la caída mensual de otras exportaciones manufactureras de 2.66% y el sorpresivo incremento frente a diciembre de las exportaciones automotrices de 2.72%. Cabe mencionar que, el sector automotriz enfrentó condiciones poco favorables, pues desde inicios del año algunas plantas del sector estuvieron en paro debido a la escasez de semiconductores a nivel global. El problema se ha extendido a febrero, inclusive algunas automotrices como GM han anunciado recortes en su producción por lo menos hasta mediados de marzo.

Por su parte, las importaciones totales continuaron creciendo a una tasa mensual de 2.93%. En términos anuales, las importaciones totales registraron un crecimiento de 1.13%, siendo el segundo incremento consecutivo. Las importaciones estuvieron particularmente apoyadas por las importaciones de uso intermedio con un crecimiento mensual de 3.36% y 4.37% anual. Por su parte, las importaciones de los bienes de capital avanzaron a una tasa mensual de 1.42%, aunque a tasa anual siguen mostrando un rezago, con una caída de 4.51%. Finalmente, las importaciones de consumo aumentaron 1.07% mensual y presentaron una contracción anual de 13.57%.

En enero, el deterioro de las condiciones epidemiológicas en Estados Unidos y en México representó un reto para el comercio, el cual no se vio severamente afectado a pesar de que en diversas zonas de ambos países se reforzaron las medidas de confinamiento. Si bien a mediados de febrero inició el relajamiento de las medidas sanitarias en México, pasando de trece estados en alerta máxima en la primera mitad del mes a 2 en la segunda mitad, la tormenta invernal que azotó Estados Unidos y México probablemente ocasionó afectaciones en el comercio. La helada provocó interrupciones en el suministro de gas y electricidad en ambos lados de la frontera durante algunos días, lo que a su vez ocasionó la suspensión de actividades en diversas plantas del sector manufacturero, particularmente automotriz. Tras los eventos adversos que ocurrieron en febrero, se espera que las exportaciones vuelvan a mostrar una dinámica favorable, apoyada por el rápido proceso de vacunación y el amplío estímulo fiscal por 1.9 billones de dólares en Estados Unidos que probablemente se ratifique en marzo.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.65 y 21.05 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.44%, cotizando en 1.2122 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.56% y cotiza en 1.3937 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 6.5 puntos base, a 1.45%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 1.0 puntos base, a una tasa de 6.30%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 22 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.19% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.9677 a 1 mes, 21.2950 a 6 meses y 21.7160 pesos por dólar a un año.

