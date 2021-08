El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.11%

06 de agosto de 2021.- El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.11% o 2.1 centavos, cotizando alrededor de 19.96 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.9055 y un máximo de 19.9786 pesos por dólar. La reacción del tipo de cambio se debe a la publicación en Estados Unidos de la nómina no agrícola de julio, que mostró la creación de 943 mil posiciones laborales superando las expectativas del mercado de 870 mil. Este es el segundo mes que el dato supera las expectativas del mercado, lo que genera optimismo en torno a la recuperación del mercado laboral y apoya la especulación de que la Reserva Federal muestre un cambio en su postura hacia el cierre del año.

Al interior de la nómina no agrícola, destacó la creación de 380 mil empleos en el sector de ocio y hospitalidad, y 221 mil en la educación pública. En julio, la tasa de desempleo disminuyó a 5.4% (Vs. 5.9% en junio), aunque si se toman en cuenta las personas subocupadas, es decir aquellas que están trabajando medio tiempo y están dispuestas a trabajar más horas, la tasa de desempleo se ubica en 9.2%. Cabe recordar que, antes de la pandemia, estas dos tasas se ubicaban en 3.5% y 7.0%, respectivamente. A pesar del incremento en las posiciones laborales durante julio, el mercado laboral aún no logra una recuperación completa, ya que el total de empleos todavía se ubica cerca de 5.7 millones por debajo de su nivel pre pandemia de febrero del 2020.

En el mercado cambiario, el índice ponderado del dólar muestra un fortalecimiento de la divisa de 0.26% frente a sus principales cruces, observándose un debilitamiento de la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces. El peso mexicano no es de las divisas con peor desempeño, debido a que una recuperación sólida del mercado laboral es positiva para México por la alta interacción económica con Estados Unidos, lo que permite que, a pesar de la depreciación, el peso mexicano sea la doceava divisa con mejor desempeño en la canasta amplia de los 31 principales cruces del dólar.

En cuanto a indicadores económicos, en México se han publicado varios de relevancia. El indicador mensual de Inversión Fija Bruta correspondiente a mayo de 2021 muestra que durante ese mes la inversión creció a una tasa mensual de 0.72%. El IFB avanzó en el mes principalmente gracias a un buen desempeño de la inversión en el sector de la construcción, creciendo a una tasa mensual de 2.09% tras haber disminuido en los dos meses previos. En cambio, la inversión en maquinaria y equipo disminuyó a una tasa mensual de 1.32%, siendo la mayor caída desde mayo del año pasado. A tasa anual la IFB muestra un crecimiento de 47.25%, pero esta cifra está distorsionada por la baja base de comparación a causa de la recesión en 2020. Para monitorear la recuperación de la inversión se comparan las cifras más recientes con las de una referencia pre pandemia. Si comparamos contra diciembre del 2019, el nivel de inversión aún se mantiene 4.71% por debajo, y necesitaría crecer 4.94% para alcanzarlo. Respecto del máximo histórico observado en julio del 2018, el indicador de IFB tendría que crecer 18.60%, lo cual no se ve alcanzable en el 2021. Grupo Financiero BASE estima un crecimiento promedio anual para la Inversión Fija Bruta de este año de 13.5%.

Por su parte, el indicador de consumo privado de mayo registró un incremento mensual real de 0.88% de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad. El aumento mensual fue el tercero al hilo, señal de que la demanda interna sigue recuperándose, aunque a un menor ritmo. Cabe recordar que, en mayo todavía no se observaba el aumento en casos de coronavirus por la variante Delta. A tasa anual, el consumo privado mostró un incremento de 28.97%, el aumento significativo se da en parte por un efecto de baja base de comparación, pues en mayo del 2020 el consumo privado cayó 24.25% anual tras el impacto inicial de la pandemia. Con respecto a febrero del 2020, el indicador del consumo muestra una contracción de 1.66%, señalando que todavía no se logra una recuperación completa.

Hacia adelante se espera una desaceleración significativa en la recuperación ante el comienzo de la tercera ola de casos de COVID-19, la cual ha provocado que las autoridades refuercen las medidas de confinamiento con la suspensión de algunas actividades no esenciales, especialmente en el sector de servicios. Grupo Financiero BASE estima un crecimiento anual promedio del consumo de 9.9% en el 2021

Finalmente, se publicaron los datos del registro automotriz en México al mes de julio. La producción de autos del mes de julio se ubicó en 221,843 unidades con una contracción anual de 26.50%. Esta es la mayor disminución anual para un mismo mes desde que se tiene registro (2006). De igual manera, la producción no ha logrado superar sus niveles pre pandemia (julio 2019 por tratarse de cifras originales), al ubicarse 24.29% por debajo de este. Dichas contracciones pueden ser resultado de la escasez de chips, semiconductores y otros componentes que la industria automotriz necesita. Durante el mes de agosto continuarán los paros técnicos derivados de la escasez de semiconductores y componentes. En la semana inició un paro técnico en la planta armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato. Mientras las plantas de General Motors en Silao, Guanajuato y San Luis Potosí ya tienen programados paros durante las siguientes semanas. Por su parte, las exportaciones automotrices registraron un total de 202,021 vehículos, disminuyendo a una tasa anual de 23.63%, el nivel de exportaciones más bajo para un mes igual desde 2009. Asimismo, las exportaciones no han logrado superar su nivel pre pandemia, mostrando un retroceso de 25.43% con respecto a julio de 2019.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.88 y 20.10 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.46%, cotizando en 1.1780 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.21%, ubicándose en 1.3902 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 6.5 puntos base, a 1.29%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 2.9 puntos base, a una tasa de 7.03%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.10 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.56 % y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9994 a 1 mes, 20.4575 a 6 meses y 21.0506 pesos por dólar a un año.

