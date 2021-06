El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.22%

18 de junio de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.22% o 4.5 centavos, cotizando alrededor de 20.38 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.3777 y un máximo de 20.4971 pesos. La apreciación del peso se debe a una corrección a la baja tras perder terreno durante cinco sesiones consecutivas. Cabe mencionar que en el mercado cambiario las divisas muestran un desempeño mixto y con pocos cambios, mientras que el índice ponderado del dólar no muestra variaciones con respecto al cierre de ayer. Lo anterior se debe a la escasez de información económica relevante, principalmente en Estados Unidos en donde no se publicará información económica.

Cabe mencionar que, aunque hoy no es un día feriado para los mercados financieros en Estados Unidos, la reciente confirmación por parte del presidente Joe Biden del 19 de junio, el Día de la emancipación (Juneteenth), como un día feriado a nivel federal, podría hacer que en los siguientes años varias empresas del sector privado e inclusive el sector financiero no operen este día, algo que todavía no está definido. El día de ayer la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) anunció que no trabajará el día de hoy, lo mismo fue anunciado para las oficinas de la Reserva Federal que estarán cerradas el día de hoy, aunque los servicios financieros de la Fed operarán con normalidad. Es probable que lo anterior implique una disminución moderada de la liquidez en los mercados financieros durante la sesión americana.

En el mercado cambiario las divisas más depreciadas son la corona noruega (-0.83%), la corona sueca (-0.42%), el dólar neozelandés (-0.39%) y el dólar australiano (-0.38%), en su mayoría divisas de países productores de materias primas. Esta mañana, el precio del petróleo muestra un retroceso de 0.62%, cotizando en 70.60 dólares por barril, resultado de una corrección a la baja tras ganar terreno durante semanas previas. En el mercado de bonos también se observa una corrección a la baja, con la tasa de los bonos a 10 años mostrando un retroceso de 3 puntos base a 1.47%, acumulando un retroceso de 10 puntos base en las últimas dos sesiones.

Finalmente, en el mercado de capitales, los principales índices pierden en Europa, con retrocesos promedio cercanos a 0.89%, en donde se destaca el FTSE 100 de Londres que cae 1.13% y el DAX de Alemania con un retroceso de 1.01%. En el mercado de futuros de Estados Unidos también se observan pérdidas, con el Dow Jones cayendo 0.67% y el S&P 500 retrocediendo 0.73%. Las pérdidas están asociadas a la expectativa de que la Reserva Federal continuará adoptando un lenguaje menos flexible sobre el futuro de la política monetaria, luego del anuncio del pasado miércoles. La expectativa de menores estímulos monetarios eleva la probabilidad de pérdidas en los mercados de capitales.

En cuanto a indicadores económicos, el INEGI publicó la Oferta y Demanda Global correspondiente al primer trimestre del 2021, que mostró un aumento real trimestral de 2.0% de acuerdo a cifras ajustadas por estacionalidad, siendo el tercer incremento consecutivo tras avanzar 5.1% en el último trimestre del 2020. Al interior de la demanda global, el mayor aumento se observó en la formación bruta de capital fijo al avanzar 5.3% trimestral, mayor al incremento de 3.8% observado en el trimestre anterior. El consumo privado avanzó a una tasa trimestral de 2.9%, hilando tres trimestres al alza, señal de que continúa la recuperación en la demanda interna. Asimismo, el gasto de gobierno contribuyó de manera positiva al crecimiento, al incrementarse ligeramente en 0.5%, luego del retroceso de 0.2% observado en cuarto trimestre del 2020. Por último, las exportaciones de bienes y servicios, mostraron una contracción trimestral de 3.3%, luego de haber aumentado por dos trimestres consecutivos. Cabe recordar que, durante la primera parte del año, la escasez de semiconductores limitó la producción de la industria automotriz, una de las principales industrias exportadoras de México.

En términos anuales, la Oferta y Demanda Global mostró una contracción de 2.9%, de acuerdo a cifras originales, hilando seis trimestres de contracciones anuales y registrando así el mayor periodo de retrocesos anuales consecutivos desde que inicia la serie en 1993. Al interior de la demanda, el componente que muestra un mayor rezago es el de formación bruta de capital fijo (-4.9% anual), hilando ocho trimestres a la baja (desde el segundo trimestre del 2019). Las exportaciones y el consumo privado muestran retrocesos anuales de 4.3% y 4.2%, respectivamente. Por último, el gasto de gobierno es el que muestra la menor contracción (-0.7%), luego de haberse incrementado por cuatro trimestres consecutivos.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.28 y 20.52 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.15%, cotizando en 1.1889 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.45%, ubicándose en 1.3859 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios, en 1.51%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 6.76%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.70 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.76% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.5333 a 1 mes, 20.9121 a 6 meses y 21.4219 pesos por dólar a un año.

