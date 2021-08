El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.17%

04 de agosto de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.17% o 3.3 centavos, cotizando alrededor de 19.85 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8448 y un máximo de 19.9056 pesos por dólar. Durante el overnight, las variaciones del tipo de cambio han sido moderadas pues el mercado está a la espera de información económica relevante entre la sesión de hoy y el viernes. En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar, ante un incremento del apetito por riesgo que proviene de los mercados de capitales, en donde la temporada de reportes trimestrales permite que continúen observándose ganancias. En Asia el Hang Seng de Hong Kong avanzó 0.88%, mientras que, en Europa, los principales índices avanzan en promedio 0.46%.

En Estados Unidos se publicó la encuesta de empleo de Automatic Data Processing (ADP), la cual estimó que durante julio se crearon 330 mil posiciones laborales, muy por debajo de la expectativa del mercado de 680 mil empleos. Al interior, se observa que 318 mil empleos fueron creados en el sector servicios. La creación de 330 mil empleos en julio, fue la menor desde febrero de este año. No obstante, este indicador hila 7 meses de incrementos consecutivos, acumulando la creación de 3.4 millones de posiciones laborales en lo que va del año y promediando una creación de 489 mil empleos por mes. El viernes se publicará la nómina no agrícola en donde se espera que se observe una creación de empleos de alrededor de 880 mil posiciones. En la sesión, el mercado estará atento a una conferencia del vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, quien a las 9:00 am hablará sobre la perspectiva económica y la política monetaria de Estados Unidos.

Por su parte, en la Eurozona el índice final PMI del sector servicios referente a julio se ubicó en 59.8 puntos, por encima del registro de junio de 58.3 puntos y siendo su mayor lectura desde junio del 2006. Al interior se observó un mayor ritmo de crecimiento en los pedidos del extranjero, aumentando los pedidos pendientes de realización y a su vez el empleo del sector servicios. La publicación de este dato también contribuye con el optimismo de los mercados financieros esta mañana. En Estados Unidos, el PMI de servicios se publicará a las 8:45 am, seguido por el ISM de servicios a las 9:00 am. En la sesión, el mercado también estará atento al anuncio de política monetaria del Banco Central de Brasil a las 16:30 horas del centro de México, en donde se espera un incremento de la tasa de interés de 100 puntos base a 5.25%. De confirmarse, el mercado podría especular sobre la adopción de una postura monetaria menos flexible en otros bancos centrales de la región.

En cuanto a indicadores económicos en México, la venta total al público de vehículos ligeros correspondiente al mes de julio, se ubicó en 82,157 unidades. Exceptuando el año 2020, esta es la cifra más baja de autos vendidos para un mes igual desde 2012, evidenciando la persistente debilidad en la demanda interna. Las ventas en julio crecieron a una tasa anual de 12.67%. Sin embargo, el nivel pre pandemia (julio 2019) continúa sin ser superado, al encontrarse 22.56% por debajo de este. A tasa mensual, las ventas de autos se contrajeron 7.4%, después de crecer 2.3% en junio. Si bien durante julio, es normal que se observen contracciones mensuales debido a efectos estacionales, esta es la contracción mensual más grande para el mismo mes desde que se tiene registro (2006).

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.79 y 19.97 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.09%, cotizando en 1.1876 dólares por euro, mientras que la libra gana 0.17%, ubicándose en 1.3939 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 3.0 puntos base, a 1.14%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en una tasa de 6.94%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.26 % y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9336 a 1 mes, 20.3911 a 6 meses y 20.9742 pesos por dólar a un año.

