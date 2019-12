(AGENCIAS)

09 de Diciembre de 2019.- El peso inicia la sesión con una apreciación moderada de 0.10% o 1.9 centavos, cotizando alrededor de 19.29 pesos por dólar, al comienzo de una semana relevante para los mercados financieros globales. En los próximos días, los participantes del mercado estarán atentos a los avances que se puedan lograr en las negociaciones entre Estados Unidos y China en materia comercial, pues el domingo 15 está programado que entren en vigor nuevos aranceles a 160 mil millones de dólares de importaciones chinas. De imponerse estos aranceles, se asumiría que las negociaciones fracasaron, lo cual podría elevar la percepción de riesgo en los mercados financieros globales.

En la semana también se destaca el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para el miércoles 11 a las 13:00 horas, en donde se espera que el FOMC mantenga su tasa de interés sin cambios en un rango entre 1.50 y 1.75%.

Por su parte, el jueves 12 se llevarán a cabo elecciones generales en Reino Unido, en donde el actual primer ministro Boris Johnson espera que se fortalezca su posición en el Parlamento. Debido a que las encuestas muestran que los conservadores obtendrán una mayoría en el Parlamento, es poco probable que las elecciones generen volatilidad en los mercados financieros.

La atención seguirá puesta en el proceso de ratificación del T-MEC en Estados Unidos. El fin de semana, el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México no aceptará los cambios propuestos para el T-MEC por el Congreso de Estados Unidos, enfocados en temas laborales, de medio ambiente, medicamentos biotecnológicos y de acero y aluminio. Particularmente sobre el tema de acero y aluminio, Ebrard dijo que la propuesta estadounidense indica que el 70% del acero sea con contenido regional, por lo que solicitarán que la vigencia de esta medida no sea inmediata y que se dé un lapso de al menos cinco años para cumplirla. Respecto al tema de aluminio, el canciller indicó que se rechazará absolutamente la propuesta estadounidense, pues México no produce la materia prima (bauxita) necesaria para la producción del metal. Finalmente, reiteró que no se aceptarán las inspecciones laborales por parte de Estados Unidos, y en contrapropuesta, México solicitará la creación de paneles para la resolución de controversias.

Cabe recordar que el Congreso de Estados Unidos tiene hasta el 20 de diciembre para votar un T-MEC definitivo, por lo que los avances de los próximos días serán clave para determinar si habrá una ratificación antes de que termine el año.

En cuanto a indicadores económicos, esta mañana se publicó en México la inflación de noviembre que se ubicó en una tasa interanual de 2.97%, ante un incremento mensual en precios de 0.81%. La inflación mensual estuvo explicada principalmente por el componente no subyacente que subió 2.62% con respecto a octubre, ante un incremento mensual de 1.84% en precios de productos agropecuarios y 3.18% en los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Por su parte, la inflación subyacente, que determina la inflación en el largo plazo, se ubicó en una tasa mensual de 0.22% y en una tasa interanual de 3.65%, descendiendo por quinto mes consecutivo y su nivel más bajo desde marzo.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.20 y 19.35 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.14%, cotizando alrededor de 1.1075 dólares por euro. Por su parte, la libra muestra una apreciación de 0.11%, cotizando alrededor de 1.3155 dólares por libra.

Mercado de Dinero.

En el mercado de dinero, la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 3 puntos base, ubicándose en 1.81%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 7 puntos base, ubicándose en 6.94%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.69% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.3533 a 1 mes, 19.7827 a 6 meses y 20.2897 pesos por dólar a un año.

