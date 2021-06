El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.87%

24 de junio de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.87% o 17.6 centavos, cotizando alrededor de 20.03 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.0204 y un máximo de 20.2153 pesos, ubicándose como la divisa más apreciada en la sesión. Con lo anterior, el peso mexicano acumula 4 sesiones consecutivas de recuperación frente al dólar en las que avanza 3.01% o 62.3 centavos, ubicándose como la divisa más apreciada en lo que va de la semana. En las últimas cuatro sesiones, las divisas más apreciadas después del peso mexicano son el real brasileño con 3.18%, el peso mexicano, el peso chileno con 2.38% y el forinto húngaro con 2.06%. Las apreciaciones del real y el forinto se deben a la adopción de una postura monetaria menos flexible de los bancos centrales de Brasil y Hungría. El peso chileno se fortaleció por un incremento en el precio del cobre de 3.65% entre el viernes pasado y la sesión del miércoles, mientras que la corona noruega avanzó con el petróleo brent, que ayer alcanzó un máximo de 76.02 dólares por onza, no visto desde el 31 de octubre del 2018.

La apreciación del peso mexicano se debe a la especulación de que Banco de México puede adoptar un lenguaje menos flexible en su comunicado de política monetaria de hoy a las 13:00 horas, en donde se espera que mantenga sin cambios la tasa de interés en 4.0%. Los datos de inflación en México de esta mañana alimentan esta especulación al ubicarse significativamente por arriba de las expectativas del mercado. Durante la primera quincena de junio, la inflación se ubicó en una tasa anual de 6.02% y una tasa quincenal de 0.34%. El 78% de la inflación quincenal estuvo explicado por el componente subyacente, que se ubicó en una tasa anual de 4.58%, la mayor desde la primera quincena de enero de 2018, y una tasa quincenal de 0.35%.

Al interior de la inflación subyacente, que es la inflación medular de la economía, las presiones se concentraron en el componente de mercancías cuya inflación anual fue de 5.90%, con la inflación de las mercancías alimenticias ubicándose en 5.94% y las no alimenticias en 5.87%. Estos dos componentes (de mercancías) explicaron por sí solos el 49% de la inflación general en la quincena. Entre los 10 productos con mayor incremento en precios al interior de la inflación subyacente, se destacaron algunos electrodomésticos: lavadoras de ropa (+3.82% quincenal), planchas eléctricas (+3.10%), refrigeradores (+2.25%) y hornos de microondas (+1.73%). Por otro lado, destacó la inflación quincenal de 1.95% en aceites y grasas vegetales, siendo este producto el que acumula la mayor inflación en el año (+14.47%). En el sector servicios continúan resaltando los incrementos en precios de los relacionados al turismo y movilidad, siendo el transporte aéreo el que mostró la mayor inflación quincenal con 7.67%, seguido por los servicios turísticos en paquete (+3.33%) y hoteles (+1.18%). Lo anterior muestra que los incrementos en precios se deben en parte a una reactivación de la demanda, lo que ha permitido que se traspasen los incrementos en precios de los productores hacia los consumidores.

Por su parte, la inflación no subyacente, en donde se contemplan los precios más volátiles de la economía, se ubicó en una tasa anual de 10.61% y una tasa quincenal de 0.31%, explicando sólo el 22% de la inflación general. La inflación de productos fue de 7.22% anual y de 0.12% quincenal, mientras que los energéticos mostraron una tasa de inflación anual de 13.36% y quincenal de 0.45%.

Debido a que se continúan observando presiones inflacionarias, principalmente en el componente subyacente, asociadas a la reactivación de la actividad económica y un traspaso de mayores costos de los productores hacia los consumidores, Grupo Financiero BASE hace una revisión al alza de la expectativa de inflación para el cierre del año de 5.0% a 5.3%.

Por otro lado, en México se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al mes de mayo 2021, en la cual se muestra que la tasa de desempleo abierto bajó de 4.65% en abril a 3.99% en mayo, como consecuencia de una disminución en la población desocupada, así como una disminución en la Población Económicamente Activa (PEA). El mercado laboral mostró una mejora durante mayo a pesar de la disminución en la PEA, pues incrementó el número de personas con empleo y disminuyó el número de personas que buscan uno y no lo encuentran, sin embargo, el hecho de que haya aumentado la población disponible dentro de la PNEA suele ser un indicador de un efecto de desaliento, en el que los trabajadores tienen pocas esperanzas de conseguir empleo así que deciden no buscar uno. No obstante, los resultados de la ENOE de mayo son positivos. Se puede aproximar el número de afectados laboralmente por la pandemia al sumar los aumentos en las poblaciones desocupada, disponible y subocupada entre mayo 2021 y febrero 2020, previo a comenzar la pandemia, y se obtiene que a mayo aún hay 4.59 millones de personas afectadas. En abril 2020 esta cifra era de 20.50 millones, así que, bajo esta medida, se puede hablar de un porcentaje de recuperación del 78% en el mercado laboral.

En cuanto a indicadores económicos en Estados Unidos, el reporte semanal de empleo mostró que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron en 7 mil con respecto a la semana anterior, manteniéndose por arriba del nivel de 400 mil por segunda semana consecutiva. Por otro lado, en Estados Unidos también se publicó la tercera revisión del crecimiento del PIB del primer trimestre del 2021, en donde la tasa trimestral anualizada se mantuvo sin cambios en 6.4%. Los datos actualizados del PIB mostraron una revisión al alza en la inversión fija no residencial, inventarios privados y exportaciones. No obstante, estos aumentos se vieron contrarrestados por la revisión al alza de las importaciones, las cuales se restan al cálculo del PIB. Asimismo, se dieron a conocer las órdenes de bienes duraderos referentes a mayo, las cuales avanzaron a una tasa mensual de 2.3%, luego de haber disminuido 0.8% en marzo.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.92 y 20.18 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.17%, cotizando en 1.1946 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.37%, ubicándose en 1.3913 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios, en 1.485%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 3.7 puntos base, a una tasa de 7.00%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.26% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.1381 a 1 mes, 20.5150 a 6 meses y 21.0257 pesos por dólar a un año.

