(AGENCIAS)

24 de Agosto de 2018.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.78% o 14.8 centavos, cotizando alrededor de 18.86 pesos por dólar. Parte de la debilidad del dólar esta mañana se debe a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, quien señaló en Jackson Hole que no observa presiones inflacionarias considerables, agregando que el motivo por el que se suben tasas de interés es para evitar dichas presiones. Lo anterior, da a entender que desde su punto de vista, la Fed deberá subir su tasa a un ritmo lento. Esta mañana los participantes del mercado están a la espera de la participación de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole, la cual está programada para las 9:00 horas. Sus comentarios con respecto a la política monetaria y la probabilidad de incrementos adicionales a la tasa de interés podrían generar volatilidad en el mercado cambiario.

La apreciación del peso también está relacionada con un fortalecimiento de los precios del petróleo. El WTI inicia con una ganancia de 1.15%, cotizando alrededor de 68.6 dólares por barril, ante la especulación de que la oferta global podría reducirse en los próximos meses, en particular porque Estados Unidos planea bloquear las exportaciones petroleras de Irán antes de noviembre. En lo que va de la semana, el precio del WTI acumula un incremento de 4.13%, siendo el primer avance semanal en ocho semanas.

Hacia adelante, no se descarta la posibilidad de una depreciación del peso mexicano, en particular por la aversión al riesgo relacionada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. De acuerdo a medios, las conversaciones de dos días que se llevaron a cabo esta semana entre oficiales de ambos países no llegaron a ninguna conclusión y es probable que no haya nuevas reuniones hasta una fecha posterior a las elecciones intermedias del 6 de noviembre. Lo anterior eleva el riesgo de que Estados Unidos decida anunciar nuevos aranceles en contra de China.

Por su parte en México, ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó la composición oficial del Congreso de la Unión, en donde la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, obtuvo mayoría absoluta, es decir el 50% de los asientos más uno dentro de ambas Cámaras. Según el INE, la coalición obtuvo 308 de los 500 escaños disponibles en la Cámara de Diputados, mientras que ganó 69 de los 128 lugares en el Senado, cifras que incluyen también los asientos plurinominales. Con esto, existe una alta probabilidad de que la coalición pueda aprobar modificaciones en la Constitución, ya que además de contar con mayoría simple en al menos 17 congresos locales, por medio de negociaciones con otros partidos podría alcanzar la mayoría calificada, es decir 2/3 de los votos a favor, en la Cámara de Diputados y el Senado.

Hace unos momentos se publicó en México la estimación final del crecimiento económico del segundo trimestre, la cual fue ajustada ligeramente a la baja para observar una contracción trimestral de 0.2%. Por su parte, la tasa anual de crecimiento se ubicó en 1.6%, de acuerdo a cifras ajustadas por estacionalidad. Hoy a las 9:00 horas se espera la publicación de la balanza de pagos correspondiente al segundo trimestre, en donde será relevante conocer el déficit de cuenta corriente durante el periodo y las cifras de inversión extranjera directa.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.75 y 18.90 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.50%, cotizando en 1.1598 dólares por euro. Por su parte, la libra inicia la sesión cotizando en 1.2854 dólares por libra, mostrando una apreciación de 0.34%.

Mercado de Dinero.

En el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2 puntos base, ubicándose en 2.85%. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 2 puntos base, ubicándose en 7.81%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.88% y representa el derecho más no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.9354 a 1 mes, 19.3905 a 6 meses y 19.9200 pesos por dólar a un año.

Me gusta: Me gusta Cargando...