08 de octubre de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.56% o 11.5 centavos, cotizando alrededor de 20.54 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.7147 y un mínimo de 20.5336 pesos, manteniéndose por encima del nivel clave de 20.40 pesos por dólar por séptima sesión consecutiva. La apreciación del peso se da ante dos factores principales:

1. El reporte de empleo de Estados Unidos referente a septiembre. En Estados Unidos la nómina no agrícola de septiembre, mostró la creación de 194 mil posiciones laborales, por debajo de las expectativas del mercado de 500 mil, mientras que, la cifra de agosto se revisó al alza de 235 mil a 366 mil.

Al interior de la nómina no agrícola, destacó la creación de 74 mil empleos en el sector de ocio y hospitalidad. Por su parte, la tasa de desempleo disminuyó a 4.8% (Vs. 5.2% en agosto), aunque si se toman en cuenta las personas en subocupación, es decir aquellas que están trabajando medio tiempo y están dispuestas a trabajar más horas, la tasa de desempleo se ubica en 8.5%. Cabe recordar que, antes de la pandemia, estas dos tasas se ubicaban en 3.5% y 7.0%, respectivamente. A pesar del incremento en las posiciones laborales durante los últimos meses, el mercado laboral aún no logra una recuperación completa, ya que el total de empleos todavía se ubica cerca de 5 millones por debajo de su nivel pre pandemia de febrero del 2020.

Tras la publicación del reporte, el dólar estadounidense mostró un mayor debilitamiento con el índice ponderado del dólar retrocediendo cerca de 0.23%.

2. La aprobación del aumento del límite de la deuda en Estados Unidos. Ayer por la noche, el Senado estadounidense votó a favor de la legislación propuesta por el senador Mitch McConnell que eleva el techo de la deuda, permitiendo al gobierno estadounidense cumplir con sus obligaciones hasta el 3 de diciembre. Se espera que la Cámara de Representantes vote el próximo 12 de octubre, para luego ser firmada por el presidente, Joe Biden.

El optimismo en torno a esta noticia incrementó el apetito por riesgo, lo que se reflejó en una venta de bonos. Bajo este contexto, durante las primeras horas de la mañana la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, alcanzó un máximo de 1.60%, no visto desde el 4 de junio.

En el mercado cambiario, se observa un mayor apetito por riesgo con 18 de las 31 monedas incluidas en la canasta amplia de principales cruces frente al dólar, ganando terreno. Las divisas más apreciadas son el rand sudafricano con 0.92%, la corona sueca con 0.77% y la corona noruega con 0.61%. El peso mexicano se ubica como la sexta moneda más apreciada.

Por su parte, en el mercado de capitales se observa un comportamiento mixto. Por un lado, los principales índices de Asia cerraron con resultados positivos, luego de que los mercados financieros de China reabrieron tras haber permanecido sin operaciones del 1 al 7 de octubre, ante el periodo festivo conocido como la Semana Dorada. Así, el índice Shenzhen 300 de China mostró una ganancia de 1.31%, mientras que, el índice de Hang Seng en Hong Kong avanzó 0.55%. Por otro lado, en Europa los índices oscilan entre pérdidas y ganancias, mostrando pocos cambios con respecto al cierre de ayer. El FTSE 100 de Londres gana 0.4%, mientras que, el DAX de Alemania pierde 0.10%. En Estados Unidos, los futuros de los principales índices cotizan en números verdes anticipando una apertura positiva.

En el día será relevante la reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos, en materia de Seguridad. En la reunión participarán el secretario de Estado, Antony Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, Merrik Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Los principales puntos de discusión serán la prevención de la delincuencia transfronteriza, la persecución de las redes delictivas y la búsqueda del estado de derecho, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.40 y 20.63 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.12%, cotizando alrededor de 1.1566 pesos por dólar, mientras que la libra avanza ligeramente en 0.06%, ubicándose en 1.3627 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 0.5 puntos base, ubicándose en 1.58%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 7.51%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.80 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.72% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.7082 a 1 mes, 21.1723 a 6 meses y 21.8132 pesos por dólar a un año.

