24 de Marzo de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.54% u 11.2 centavos, cotizando alrededor de 20.73 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.6643 y un máximo de 20.8525 pesos. La apreciación del peso se debe a una disminución de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales, permitiendo que se reduzca la demanda por dólares. En el mercado cambiario, el índice ponderado del dólar muestra un avance moderado de 0.07%, con el dólar estadounidense mostrando un desempeño mixto frente a sus principales cruces. Cabe destacar que el peso es la segunda divisa más apreciada esta mañana, pues el rand sudafricano se ubica al frente con 0.63%. Después del peso mexicano las divisas más apreciadas son la corona noruega con 0.58%, el shekel israelí con 0.29% y el rublo ruso con 0.28%.

La apreciación del peso mexicano se debe a una combinación de factores:

Se han publicado indicadores económicos positivos a nivel global. El índice PMI compuesto de la zona del euro se ubicó en 52.5 puntos en marzo, por encima del esperado de 49.1 unidades y regresando a zona de expansión después de seis meses. La actividad económica de la Eurozona fue impulsada por la producción manufacturera, con el PMI manufacturero ubicándose en 62.4 puntos, un nuevo récord desde junio de 1997. Por su parte, el PMI de servicios mostró un avance mensual de 3.1 unidades y se ubicó en 48.8 puntos, el mayor nivel en siete meses. Cabe recordar que, durante el mes, algunos países como Francia y Alemania endurecieron sus medidas de confinamiento en la operación de algunos negocios y se espera que estas se extiendan hasta abril, lo que se espera que frene la actividad del sector servicios. Varias divisas de países productores de petróleo ganan esta mañana, como la corona noruega, el rublo ruso, el real brasileño y el dólar canadiense, lo que genera un efecto arrastre sobre varias divisas de economías emergentes. En el mercado de materias primas, se observa una recuperación de los precios del petróleo, con el WTI avanzando 2.51% y cotizando en 59.21 dólares por barril, luego de que un buque de carga bloqueó el canal de Suez tras quedar atascado. Debido a que se espera que el bloqueo sea liberado en las próximas horas, es probable que el movimiento al alza del precio del petróleo sea temporal. Mayores presiones inflacionarias en México y una menor probabilidad de que Banxico siga recortando su tasa de interés.

En cuanto a indicadores económicos relevantes, en Estados Unidos, las órdenes de bienes duraderos disminuyeron a una tasa mensual de 1.1%, contrario a la expectativa de un aumento de 0.4% y siendo la primera contracción después de nueve avances consecutivos. Al interior la mayor disminución se observó en los nuevos pedidos de vehículos de motor y autopartes (-8.7%).

Inflación en México

Durante la primera quincena de marzo, la inflación se ubicó a una tasa interanual de 4.12% (Vs. +3.68% en la 2da quincena de febrero), representando la mayor tasa desde la segunda quincena de mayo del 2019. Con ello, la inflación se encuentra por arriba del rango de variabilidad del Banco de México de 3% +/-1% por primera vez desde la segunda quincena de octubre del 2020. A tasa quincenal la inflación fue de 0.53%, siendo el mayor incremento para una quincena igual desde 1998. Las presiones para la inflación estuvieron balanceadas entre ambos componentes, con la subyacente aportando el 49% de la variación quincenal, mientras que la no subyacente representó el 51%, a diferencia de los dos primeros meses del año donde las presiones se concentraron en la no subyacente ante el alza de los energéticos.

Por una parte, la inflación quincenal en el componente subyacente fue de 0.35% y tasa interanual de 4.09%. Esto se debe a que desde julio del 2020 se ha observado un incremento significativo en el índice de los precios al productor para mercancías finales destinadas a consumo, pasando de 3.04% anual en junio del 2020 a 6.24% anual en febrero del 2021. La inflación subyacente ha superado su promedio de los últimos tres años de 3.88%, a pesar de que se esperaba que la amplia holgura económica tuviera un mayor peso en contener los aumentos. Las presiones en la subyacente continúan concentradas en el subcomponente de mercancías, con avances quincenales en el precio de los alimentos de 0.37% y en las mercancías no alimenticias de 0.45%. Destaca al interior de las mercancías alimenticias el incremento quincenal en el precio de la tortilla de maíz de 1.79%, impactada por el alza a inicios de año de los precios internacionales de referencia. Mientras tanto, la cifra de las mercancías no alimenticias estuvo distorsionada por el relajamiento de las medidas de confinamiento, lo que permitió la reapertura de centros comerciales y negocios no esenciales. La inflación quincenal en el subcomponente de servicios fue de 0.28% (+2.22% interanual).

El componente no subyacente registró una inflación a tasa quincenal de 1.08% y tasa interanual de 4.19%. Al interior, los precios de los energéticos continuaron al alza, con un incremento quincenal de 1.78% y 9.45% interanual, aunque la comparación anual se encuentra distorsionada por la baja base de comparación, pues en marzo del año pasado el precio del petróleo cayó drásticamente ante el inicio del confinamiento alrededor del mundo. El precio del gas doméstico LP continúa con su tendencia al alza, incrementándose 4.05% frente a la quincena previa, mientras que el precio de la gasolina de bajo y alto octanaje aumentó a una tasa quincenal de 0.98% y 3.67%, respectivamente. El incremento en el precio de la gasolina de bajo octanaje estuvo contenido por un mayor estímulo por parte de la Secretaría de Hacienda al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual fue de 37.9% gran parte de la quincena, mientras que el de la gasolina de alto octanaje fue de apenas 3.39%.

Para la segunda quincena de marzo, se espera que se empiecen a reflejar algunas distorsiones ocasionadas por el inicio del confinamiento en el país el año pasado, aunque el mayor impacto se prevé para abril, cuando la inflación interanual podría superar el nivel de 5.00%. Asimismo, en abril también se esperan alzas en precios de las categorías relacionadas con el turismo, por la reactivación de la demanda en Semana Santa.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente a febrero 2021 muestra que en el mes se tuvo una población ocupada de 53 millones de personas, esto es 1 millón más que en el mes anterior, y 2.7 millones menos que en febrero del año pasado. La población desocupada, aquellos que buscan empleo y no logran encontrar, disminuyó de 2.6 millones en enero a 2.4 millones en febrero. Con un aumento de 1 millón de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), la tasa de desocupación se ubicó en 4.4%, 0.3 puntos porcentuales (pp) menor a la del mes anterior, y 0.8 pp mayor a la de hace un año.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.52 y 20.78 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.29%, cotizando en 1.1815 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.33% y cotiza en 1.3706 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 2.5 puntos base, a una tasa de 1.65%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 1.3 puntos base, a 6.80%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.02% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.8091 a 1 mes, 21.1734 a 6 meses y 21.6432 pesos por dólar a un año.

