El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.53%

11 de agosto de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.53% o 10.7 centavos, cotizando alrededor de 19.98 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.9760 y un máximo de 20.1133 pesos por dólar. La apreciación del peso mexicano se debe principalmente a dos factores:

Un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense de 0.18% de acuerdo con el índice ponderado, tras la publicación de la inflación en Estados Unidos, la cual se ubicó en una tasa anual de 5.4%, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 5.3%, manteniéndose en el mismo nivel observado durante junio. En su comparación mensual la inflación fue de 0.5%, luego de haber aumentado 0.9% en junio, mostrando una desaceleración, lo que fue interpretado como una disminución de las presiones inflacionarias y permitió la depreciación del dólar en el mercado cambiario. Por su parte, la inflación subyacente, la cual sirve como un mejor indicador sobre la tendencia de la inflación a largo plazo, se ubicó en una tasa anual de 4.3%, disminuyendo desde su nivel de 4.5% del mes anterior. En su comparación mensual, el componente subyacente avanzó 0.3%. Al interior, el mayor incremento se observó en el índice de precios de automóviles nuevos al avanzar 1.7%, apoyado en parte por la escasez de chips semiconductores que ha limitado la producción de la industria automotriz.

Hoy por la mañana tendrán participaciones públicas algunos funcionarios de la Reserva Federal, incluyendo al presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, y la presidenta de la Fed de Kansas, Esther George. Sus comentarios podrían influir en las expectativas para la política monetaria de la Reserva Federal, como ha ocurrido con otros oficiales de la Fed que han hecho comentarios desde la semana pasada.

El peso avanzó desde las primeras horas del día, tras la noticia de que en Estados Unidos el senado aprobó una propuesta de gasto de 3.5 billones de dólares para la agenda económica propuesta por el presidente Joe Biden. El siguiente paso será su discusión en la Cámara de Representantes, quienes se encuentran en su receso de agosto, aunque es probable que se interrumpa y regresen la próxima semana para discutir sobre la resolución presupuestaria.

Al interior del paquete se incluyen subsidios para el cuidado de niños, educación preescolar universal, dos años de universidad gratuita, apoyo a inmigrantes, extensiones en el programa médico, así como un plan para reducir las emisiones de carbono. Los demócratas han indicado que el paquete se financiará con una reforma fiscal que recompense al trabajo y no a la riqueza. Se espera que se incrementen los impuestos corporativos y los impuestos de los hogares que ganan más de 400 mil dólares al año, aunque no se han dado detalles específicos. Cabe recordar que apenas ayer se aprobó en el senado estadounidense un plan de 550 mil millones de dólares para infraestructura, adicional a lo ya programado, para el cual no se consideraron incrementos de impuestos sino reasignación del gasto. Se espera que estos paquetes de gasto, que equivalen a política fiscal expansiva, ayuden a la recuperación económica de México de forma indirecta, a través de las exportaciones y a través de las remesas, las cuales es probable que sigan alcanzando máximos en registro.

En cuanto a indicadores económicos, en México se publicó el indicador mensual de actividad industrial de junio, mostrando una contracción mensual de 0.53% de acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, siendo el tercer mes consecutivo que se observan retrocesos. Lo anterior, ubica al indicador de actividad industrial en su menor nivel desde diciembre del 2020. La contracción se debió a una caída mensual de los cuatro componentes de la actividad industrial, principalmente la construcción que se contrajo a una tasa mensual de 1.97% y la manufactura que se contrajo 0.13%. De la construcción, se destaca que es el mayor retroceso mensual desde diciembre y el indicador se ubicó en su menor nivel desde enero. No obstante, en lo que va del 2021, la construcción todavía acumula un crecimiento de 3.59%.

Por su parte, la contracción de la manufactura de 0.13% fue moderada, pero ha caído en 5 de los primeros 6 meses del año, a la par de la fabricación de equipo de transporte que se contrajo 0.98% en junio, es decir, la contracción de la manufactura se debe a un efecto arrastre por el deterioro de la producción automotriz. En el primer semestre del año, la manufactura acumula una contracción de 1.38% mientras que la fabricación de equipo de transporte acumula una contracción significativa de 10.42% con respecto a diciembre del 2020. Lo anterior se debe a los cuellos de botella en cadenas de suministro al interior de la industria y la escasez global de semiconductores, lo que ha afectado la producción automotriz. Finalmente, la minería se contrajo a una tasa mensual de 0.85% y los utilities, que en general dependen del desempeño del resto de la economía, se contrajeron a una tasa mensual de 0.49%.

En el mercado de materias primas, las principales mezclas de petróleo inician la sesión con pérdidas, luego de que la Casa Blanca le pidiera a la OPEP y sus aliados (OPEP+) aumentar la producción de manera más acelerada. Biden pidió a los países y a los reguladores estadounidenses que hagan más para garantizar un suministro estable del energético. Ante esto el WTI inicia la sesión con un retroceso de 1.46%, cotizando en 67.29 dólares por barril.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.95 y 20.15 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.21%, cotizando en 1.1745 dólares por euro, mientras que la libra avanza 0.19%, ubicándose en 1.3869 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios, en 1.35%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años permanece sin cambios, en una tasa de 7.07%. La tasa de los bonos M a 10 años ha subido de forma sostenida en las últimas ocho sesiones, acumulando un incremento de 18 puntos base.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.64 % y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.0660 a 1 mes, 20.5256 a 6 meses y 21.1202 pesos por dólar a un año.

