El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.52%

13 de agosto de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.52% o 10.3 centavos, cotizando alrededor de 19.86 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8609 y un máximo de 19.9848 pesos. En el mercado cambiario el peso mexicano es la divisa más apreciada frente al dólar, lo anterior se debe a dos factores:

El dólar pierde frente a sus principales cruces, pues hoy se publicará poca información económica relevante lo que reduce la especulación sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. El índice ponderado del dólar inicia con un retroceso de 0.19%, por lo que la mayoría de las divisas gana terreno frente al dólar. Después del peso mexicano la divisa más apreciada es el rublo ruso con 0.38%, la corona noruega con 0.37%, el zloty polaco con 0.33% y el franco suizo 0.33%. Entre divisas principales, el euro avanza 0.29%, el yen japonés avanza 0.18% y la libra esterlina se aprecia 0.17%. La decisión del Banco de México de subir la tasa de interés en 25 puntos base a 4.50% y hacer un ajuste al alza de sus expectativas de inflación, envía la señal de que la Junta de Gobierno podría volver a subir su tasa de interés antes de que termine el año. La adopción de una postura monetaria menos flexible favorece el desempeño del peso mexicano frente al dólar, que en la semana muestra una apreciación de 0.80%, siendo la cuarta divisa más apreciada.

A pesar de la apreciación de esta semana, no se descarta que el tipo de cambio se pueda ver presionado al alza la siguiente semana, debido a especulación en torno a la política monetaria de Estados Unidos, pues en agosto, varios oficiales de la Fed se han pronunciado favor de una postura menos flexible debido a señales de recuperación sostenida del empleo. Asimismo, aunque en Estados Unidos la inflación mensual de julio mostró una disminución de las presiones inflacionarias al ubicarse en 0.5%, por el lado de los precios al productor sigue habiendo presiones significativas, lo que más adelante se puede traducir en mayores precios al consumidor.

Un evento que podría seguir elevando los precios al productor son los mayores costos de transporte internacional. En China, ayer las autoridades anunciaron el cierre parcial del puerto Ningbo-Zhoushan, uno de los principales puertos de carga. Lo anterior, debido a que se identificó un nuevo brote de coronavirus entre los trabajadores. La noticia genera incertidumbre pues se teme que otros puertos comiencen a imponer restricciones, afectando aún más las cadenas de suministro globales.

En la sesión no todas las divisas muestran un desempeño favorable. El won surcoreano es la divisa más depreciada al perder 0.66%, debido al incremento en casos de coronavirus, lo que también ha afectado significativamente al mercado de capitales coreano, cuyo índice Kospi acumula siete sesiones a la baja y un retroceso de 3.33% en este periodo. En Corea del Sur, el número de casos de coronavirus confirmados durante los últimos tres días se ubica cerca de los 2,000, algo que no se había visto en ningún punto de la pandemia desde que inició el año pasado. El won coreano acumula cinco sesiones consecutivas a la baja, perdiendo 2.35% y ubicándose como la divisa más depreciada en la semana, con el tipo de cambio frente al dólar tocando un máximo de 1,169.66 won por dólar, nivel no visto desde el 30 de septiembre del 2020.

El coronavirus también ha elevado el riesgo de episodios de aversión al riesgo en los mercados financieros. En Tokio, el gobernador Yuriko Koike, señaló que la propagación del virus está en “niveles de desastre”, comparándolo con inundaciones que han afectado la región y pidió a los residentes evitar salir de sus casas. Por su parte, en México se registraron 24,975 casos en las últimas 24 horas, marcando un nuevo récord desde que inició la pandemia por segundo día consecutivo.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.82 y 19.99 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.29%, cotizando en 1.1764 dólares por euro, mientras que la libra avanza 0.17%, ubicándose en 1.3831 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 1 punto base, ubicándose en 1.35%, manteniéndose casi sin cambios en una sesión con poca información económica relevante. En México, la tasa de rendimiento de los bonos M a 10 años permanece sin cambios en 7.01%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.55% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9600 a 1 mes, 20.3980 a 6 meses y 20.9686 pesos por dólar a un año.

