05 de noviembre de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.47% o 9.6 centavos, cotizando alrededor de 20.45 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20.6419 y un mínimo de 20.4361 pesos. La apreciación del peso mexicano se dio tras la publicación del reporte de empleo de Estados Unidos, el cual superó las expectativas del mercado al mostrar la creación de 531 mil posiciones laborales. Además, las cifras de agosto y septiembre se revisaron al alza, agregando 235 mil posiciones laborales a lo reportado anteriormente. El reporte de empleo muestra que la economía de Estados Unidos continúa expandiéndose, lo cual es positivo para el peso mexicano, pues gran parte de la recuperación económica del país depende de la demanda estadounidense.

Al interior de la nómina no agrícola, destaca la creación de 164 mil empleos en el sector de ocio y hospitalidad. Por su parte, la tasa de desempleo disminuyó a 4.6% (Vs. 4.8% en septiembre), aunque si se toman en cuenta las personas en subocupación, es decir aquellas que están trabajando medio tiempo y están dispuestas a trabajar más horas, la tasa de desempleo se ubica en 8.3%. Cabe recordar que, antes de la pandemia, estas dos tasas se ubicaban en 3.5% y 7.0%, respectivamente. A pesar del incremento en las posiciones laborales durante los últimos meses, el mercado laboral aún no logra una recuperación completa, ya que el total de empleos todavía se ubica cerca de 4.2 millones por debajo de su nivel pre pandemia de febrero del 2020.

Bajo este contexto, el índice ponderado del dólar estadounidense avanza 0.15%, continuando con su fortalecimiento luego de que en la sesión de ayer se incrementó 0.37%. En la canasta amplia de principales cruces frente al dólar la mayoría de las divisas pierden terreno, destacándose la depreciación de monedas europeas. El franco suizo es la divisa más depreciada con 0.47%, seguida por la libra esterlina con 0.40%, el zloty polaco con 0.38%, la corona danesa con 0.32% y el euro con 0.32%. Lo anterior ante un aumento en el nerviosismo en torno a la pandemia, luego de que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la posibilidad de que Europa vuelva a ser el epicentro de la pandemia. Cabe mencionar que, en Alemania se reportó un nuevo récord en el número de casos diarios por segundo día consecutivo.

Por su parte, en el mercado de capitales se observa un comportamiento mixto. Por un lado, los principales índices de Asia cerraron con resultados negativos, luego del incremento en la incertidumbre en torno al sector inmobiliario de China, ya que Evergrande deberá pagar intereses por 82.5 millones de dólares este fin de semana. Adicionalmente, durante la sesión asiática se suspendieron las acciones de la inmobiliaria Kaisa Group Holdings, luego de que la empresa informó sobre “presiones sin precedentes” sobre su liquidez. Así, el índice Hang Seng de Hong Kong perdió 1.41%, mientras que el Shenzhen retrocedió 0.54%. En Europa los índices bursátiles muestran un comportamiento mixto, mientras que en Estados Unidos el mercado de futuros indica a un inicio de sesión en terreno positivo.

Por otro lado, las principales mezclas de petróleo inician la sesión con ganancias, luego de perder más del 2% durante la sesión anterior. Hay que recordar que, la OPEP y sus aliados (OPEP+) tuvieron su reunión mensual ayer, 4 de noviembre, en donde acordaron aumentar su producción petrolera conjunta en 400 mil barriles diarios como lo habían acordado previamente. Si bien, esto era lo esperado por el mercado, la decisión causó volatilidad en el mercado ante un reacomodo de los portafolios de los inversionistas, quienes tenían la esperanza de que las presiones de los principales consumidores del mundo podían presionar a la OPEP+ a aumentar aún más su producción petrolera. El WTI muestra un aumento de 0.99%, cotizando en 79.59 dólares por barril.

En cuanto indicadores económicos, INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Confianza del Consumidor (ENCO) correspondiente a octubre del 2021, los cuales muestran que durante el mes el nivel de confianza incrementó en 0.15 puntos, pasando de 43.44 a 43.59. Este es el segundo incremento mensual consecutivo, con lo que el indicador de confianza se recupera de la caída de 1.5 puntos que sufrió en agosto como consecuencia de la tercera ola de COVID-19 en México.

La recuperación en la confianza se dio principalmente en aquellos componentes relacionados con la situación económica del país, tanto comparada con hace 12 meses (+0.42 puntos) como en la esperada dentro de 12 meses (+0.89 puntos). El único componente que retrocedió fue el que corresponde a las posibilidades de compra de bienes duraderos (-0.22 puntos), siendo el componente más afectado por la pandemia, al mostrar un rezago de 10.2% respecto al nivel pre pandemia (febrero 2020).

A pesar de que el indicador de confianza ha incrementado 13.3% en lo que va del año, aún muestra un ligero rezago de 0.21% respecto al nivel pre pandemia. Los únicos componentes que muestran un mayor grado de optimismo que antes de la pandemia son los relacionados con la situación económica del hogar y del país en dentro de 12 meses, pues los consumidores esperan que la recuperación continúe. No obstante, debe mencionarse que históricamente estos dos componentes suelen ser los más altos de la encuesta.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.38 y 20.53 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.32%, cotizando alrededor de 1.1523 dólares por euro, mientras que la libra avanza retrocede en 0.40%, ubicándose en 1.3471 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 1.4 puntos base, ubicándose en 1.51%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios en 7.45%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.70 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.60% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.6181 a 1 mes, 21.1325 a 6 meses y 21.8408 pesos por dólar a un año.

