El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.33%

25 de Marzo de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.33% o 6.8 centavos, cotizando alrededor de 20.87 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 20.8125 y un máximo de 20.9606 pesos. El peso es de las pocas divisas que gana terreno, ubicándose como la segunda divisa más apreciada, por detrás del rublo ruso con 0.47%. La estabilidad del tipo de cambio esta mañana se debe en parte a que el mercado está a la espera del anuncio de política monetaria del Banco de México programado para las 13:00 horas, en donde es probable que se mantenga sin cambios la tasa de interés objetivo en 4.0%, luego de que ayer el dato de inflación de la primera quincena de marzo mostró que las presiones inflacionarias son mayores a lo anticipado. De confirmarse que la tasa se mantiene sin cambio, el peso podría ganar terreno en los minutos posteriores al anuncio.

En el mercado cambiario, el índice ponderado del dólar avanza 0.10%, sumando tres días de incrementos por un acumulado de 1.01%. El avance del dólar ocurre a la par de una mayor demanda por activos libres de riesgo por cuarto día consecutivo. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 1.6 puntos base, ubicándose en 1.59%, retrocediendo 12.6 puntos base en la semana. En línea con lo anterior, se observan pérdidas en el mercado de capitales, al reducirse la demanda por activos de mayor riesgo. En Europa los principales índices pierden en promedio 1.15%, con el FTSE 100 de Londres retrocediendo 1.32% y el DAX de Alemania perdiendo 1.24%. En Estados Unidos, el mercado de futuros apunta a pérdidas al comienzo de la sesión cercanas a 0.50% para los tres principales índices.

En el mercado de materias primas, el precio del petróleo inicia la sesión del jueves con pérdidas, a pesar de que el Canal de Suez sigue bloqueado. Las presiones a la baja para el precio del petróleo continúan relacionadas con el nerviosismo en torno a la demanda por el aumento en las infecciones de coronavirus en Europa y la reimposición de medidas de confinamiento en algunas regiones del bloque. Ante esto, el WTI inicia la sesión cotizando en 59.43 dólares por barril, lo que equivale a una reducción en su precio de 2.86%. No se pueden descartar movimientos al alza en el precio del petróleo, en particular si no se logra desbloquear el Canal de Suez antes del lunes 29 de marzo.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se registraron 684 mil solicitudes nuevas de apoyo por desempleo, por debajo de las 730 mil esperadas por el mercado y disminuyendo en 97 mil con respecto a la semana previa. Cabe destacar que se trata del menor nivel en 52 semanas, por lo que es una buena señal para la recuperación del mercado laboral. Las solicitudes continuas de apoyo por desempleo, de aquellas personas que ya están recibiendo el apoyo o continúan a la espera, disminuyeron de 4.134 a 3.870 millones. A pesar de estos indicadores positivos, no se observa una mejoría en el sentimiento del mercado, pues la atención del mercado sigue puesta en el riesgo de una tercera ola de coronavirus a nivel global.

Por otro lado, se publicó la tercera estimación del crecimiento del PIB de Estados Unidos correspondiente al último trimestre del 2020, la cual mostró una ligera revisión al alza a 4.3% (trimestral anualizada) desde la tasa de 4.1% registrada anteriormente. La revisión de este indicador, al ser del año pasado, no tuvo ningún efecto observable sobre los mercados financieros.

En México se publicaron indicadores que confirman un estancamiento de la recuperación económica al comienzo del año. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de enero registró un modesto avance mensual de 0.11%. Al interior de los tres grupos de actividad económica, sólo el sector terciario mostró una caída mensual, al ser el más sensible a la trayectoria de la pandemia. A tasa anual, el IGAE mostró una contracción de 4.15%, hilando 19 meses a la baja, siendo el mayor periodo en registro. La actividad económica se ubica 5.36% por debajo de su último pico en agosto del 2018.

Por su parte, la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) de enero mostró una contracción mensual real de 6.0% en los ingresos totales por suministro de bienes y servicios, frenando su recuperación tras seis meses de avances consecutivos y siendo la mayor contracción mensual desde abril, cuando se observó el impacto inicial por la pandemia. La disminución mensual en los ingresos por servicios se debió principalmente a las condiciones epidemiológicas del país, pues enero ha sido el mes con mayor número de contagios y hospitalizaciones por Covid19. Hay que recordar que, durante enero, 11 estados permanecieron en semáforo rojo epidemiológico, entidades que en conjunto representan el 62.40% del PIB de actividades terciarias.

En términos anuales, los ingresos totales del sector servicios muestran una contracción de 14.6%, hilando 14 meses de retrocesos consecutivos, periodo todavía menor a las 16 caídas anuales observadas en la crisis anterior, de enero 2009 a abril 2010. Al primer mes del 2021, los ingresos por servicios continúan ubicándose 12.6% por debajo del nivel pre pandemia (marzo), evidencia de la dificultad que ha enfrentado este sector para lograr una recuperación.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.59 y 20.97 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación moderada de 0.02%, cotizando en 1.8111 dólares por euro, mientras que la libra gana 0.28% y cotiza en 1.3724 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuye en 1.6 puntos base, a una tasa de 1.59%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios, en 7.02%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.40% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.89462 a 1 mes, 21.3142 a 6 meses y 21.8180 pesos por dólar a un año.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet