01 de Junio de 2021.- El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.31% o 6.2 centavos, cotizando alrededor de 19.89 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.8631 y un máximo de 19.9564 pesos. La apreciación del peso ocurre a la par de otras divisas de economías emergentes y de países productores de materias primas, como la corona noruega que es la más apreciada con 0.76%, seguido de la corona sueca con 0.50% y el won surcoreano con 0.42%. También avanzan el dólar canadiense con 0.25% y el dólar australiano con 0.05%. El avance del peso se debe a que, con el regreso de la liquidez a los mercados financieros, los precios del petróleo muestran una ganancia significativa de 2.97% para el WTI, cotizando en 68.29 dólares por barril, tocando un máximo en el año de 68.42 dólares. Las ganancias de los precios del petróleo están sustentadas en las expectativas de una recuperación económica sólida al mismo tiempo que no se espera un incremento inminente de la oferta petrolera por parte de Irán. De acuerdo con la OPEP+, que hoy lleva a cabo una reunión, las reservas de petróleo acumuladas durante la pandemia están casi agotadas y esperan que disminuyan rápidamente durante la segunda mitad del año.

Los indicadores económicos publicados esta mañana, también son consistentes con una recuperación económica global sólida durante mayo. En China, el PMI de manufactura publicado por Caixin subió de 51.0 a 52 puntos, avanzando por segundo mes consecutivo. En la Eurozona se publicó el índice PMI final de mayo referente al sector manufacturero, el cual se ubicó en 63.1 puntos, por encima de la estimación previa de 62.8 unidades y marcando un nuevo récord. Al interior, las encuestas señalan que los nuevos pedidos de exportación crecieron a su mayor ritmo ante el incremento en la demanda internacional. Por país, los Países Bajos registraron la mayor lectura con 69.4 puntos seguido por Austria con 66.4, ambos máximos históricos. El índice PMI de manufactura de Estados Unidos y el ISM de manufactura, se publicarán a las 8:45 y 9:00 horas, respectivamente. En México también se publicará el indicador IMEF manufacturero de mayo a las 12:00 horas.

En otros mercados financieros se observan ganancias, asociadas a un regreso de la liquidez por la reapertura del mercado en Reino Unido y Estados Unidos, así como por la publicación de indicadores económicos positivos. En Europa, los principales índices del mercado de capitales avanzan en promedio 1.52%, mientras que en el mercado de futuros de Estados Unidos los principales índices avanzan cerca de 0.70% antes de la apertura, principalmente emisoras del sector industrial, con empresas del sector tecnológico mostrando ganancias menores, cercanas al 0.40%.

En cuanto a eventos relevantes, hoy a las 9:00 am el vicepresidente de la Reserva Federal, Randal Quarles, hablará sobre la regulación financiera y la economía. Por su parte, Lael Brainard, miembro de la junta de gobierno de la Fed, hablará a la 1:00 pm. En México, a las 9:00 am se publican las remesas familiares al mes de abril. A esa misma hora se publica la actualización de la encuesta de especialistas de Banco de México.

En cuanto a indicadores económicos, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) correspondiente al mes de mayo mostró una reducción del pesimismo en los cuatro sectores encuestados (manufactura, comercio, construcción y servicios). Los sectores de construcción y servicios permanecen por debajo del umbral de optimismo de 50 puntos, mientras los sectores de manufactura y comercio han logrado ubicarse dentro del umbral con 50.34 y 50.89 puntos, respectivamente. El sector manufactura no se ubicaba por arriba del umbral de 50 puntos desde septiembre del 2019, mientras en el sector comercio esto no sucedía desde octubre del 2019. El indicador que continúa más rezagado es el de construcción, ubicándose en 47.12 puntos. El reciente optimismo puede ser resultado de la ausencia de entidades federativas en alerta máxima en el semáforo epidemiológico, lo que ha permitido una apertura de comercios más amplia, al mismo tiempo que para el sector manufactura se ha fortalecido la demanda de productos desde el exterior. Sin embargo, no se descarta que pueda existir un aumento en los casos de Covid, resultando en un cambio en el semáforo epidemiológico, al terminar el periodo de elecciones en el país.

Hacia adelante, existen factores que podrían deteriorar la confianza empresarial. En la manufactura, problemas en el sector automotriz amenazan la confianza. Durante junio, la escasez de chips semiconductores continuará ocasionando paros técnicos en diversas plantas automotrices. Nissan confirmó que en junio se realizaran paros técnicos en tres de sus plantas armadoras, ubicadas en Aguascalientes y Morelos. Mientras, Volkswagen realizará paros en su planta de Puebla. En el mes pasado, persistieron las críticas al sector automotriz y energético por parte de grupos empresariales de Estados Unidos, lo cual llevó a la primera utilización del mecanismo de respuesta rápida del T-MEC (MLRR) ante las denuncias por parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a General Motors (Silao, Guanajuato) y Tridonex (Matamoros, Tamaulipas) debido a presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores. Finalmente, continúa la incertidumbre por probables cambios adicionales al marco institucional de México, lo que podría inhibir la inversión y elevar la percepción de riesgo en el país.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.78 y 19.99 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una depreciación de 0.05%, cotizando en 1.2221 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.34%, ubicándose en 1.4163 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda.

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a1 0 años aumenta en 3.8 puntos base, a 1.63%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años se mantiene sin cambios en una tasa de 6.60%.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.14% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.9800 a 1 mes, 20.3220 a 6 meses y 20.7950 pesos por dólar a un año.

